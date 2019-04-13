На заводі у Лисичанську прогримів вибух, загинула жінка: фото
На "Лисичанському желатиновому заводі" вибухнуло обладнання, внаслідок чого повністю обвалився фасад будівлі. Під уламками знайшли тіло 56-річної працівниці підприємства.
Інцидент стався вранці 13 квітня. До розбору завалів залучили 5 одиниць техніки та 21 рятувальника, повідомили у Державній службі із надзвичайних ситуацій у Луганській області.
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Вибух на заводі у Лисичанську 13 квітня
Обставини трагедії встановлюються. Слідчі розпочали досудове розслідування.
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