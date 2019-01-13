На Житомирщині громада не впустила священиків УПЦ МП до храму, розгорівся конфлікт: є фото

У селі Ворсівка Житомирської області прихильники ПЦУ заблокували вхід до церкви священникам УПЦ МП. Раніше громада села на загальних зборах вирішила, що переходитиме до Православної церкви України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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24 канал писав, що раніше перша на Житомирщині громада колишньої Української православної церкви перейшла від Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Однак тоді на офіційних ресурсах Житомирської єпархії ПЦУ інформація про перехід була відсутня.

Зі свого боку, священики УПЦ МП стверджують, що присутні люди нібито не є релігійною громадою і немають права висловлювати таку думку.

Натомість віряни, що підтримують перехід до ПЦУ, заявляють, що мають для цього юридичні права. Вони також побоюються, що церковники можуть викрасти із храму коштовності й майно громади, тому й не пускають їх.

Видання зазначає, що згодом віряни УПЦ (МП) провели служіння перед храмом.



Згодом віряни УПЦ МП провели богослужіння перед храмом/ Джерело: malininform.com

До слова, у селі Красноволя Маневицького району Волині громада, яка перейшла до Православної церкви України, не пустила до Свято-Михайлівського храму єпископа УПЦ МП Нафанаїла та інших священиків, які підпорядковуються Московському патріархату.

До слова, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Після Об'єднавчого собору, який відбувся 15 грудня, до ПЦУ вирішили перейти вже понад 40 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. До слова, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначено громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.



Натомість в УПЦ МП вже встигли заявити, що спільних з Православною церквою України богослужінь проводити не будуть. При цьому після надання ПЦУ Томосу в Московському патріархаті не бачать "майданчика для діалогу".

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України, а предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі у Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

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