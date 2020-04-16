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      На Житомирщині лісова пожежа наближається до села, ледь не згорів КПП на кордоні: фото

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      Лісова пожежа на Житомирщині ледь не дісталася КПП "Виступовичі" / фото: ДСНС

      Поряд з селом Рудня Житомирської області 16 квітня палає ліс. Загальна площа пожежі становить близько 50 гектарів, а розпочалася вона ще близько 12 години обіду.

      Рятувальникам вдалося відштовхнути полум'я від села і змогли зупинити загрозу для пункту пропуску "Виступовичі", що розташований на українсько-білоруському кордоні. Про це повідомляє ДСНС.

      Важливо У Чорнобильській зоні знову почалась пожежа

      Станом на 17 годину 16 квітня рятувальники продовжували боротьбу зі стихією, щоб полум'я не добралося до села. На місці пожежі працюють 3 одиниці техніки і 12 рятувальників, а також 6 одиниць пожежної і лісової техніки та 45 лісівників.

      Загалом за день у Житомирській області зафіксували одразу 45 пожеж в екосистемах. Протистояння їм ускладнюють потужні вітри.


      Для боротьби з лісовою пожежею біля Рудні залучені 12 рятувальників і майже 50 лісівників / фото ДСНС

      Зважаючи на складну пожежну ситуацію в регіоні, рятувальники наполегливо закликають громадян не палити багаття, суху траву, і не використовувати відкритий вогонь,
      – наголосили у ДСНС.


      Загалом за добу лише в Житомирській області сталися 45 пожеж в екосистемах / фото ДСНС

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Житомира ДСНС Пожежа
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