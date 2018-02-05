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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

На Житомирщині немовля півроку пролежало у криниці

18:32, сьогодні 1294 Читать новость на русском
На Житомирщині немовля півроку пролежало у криниці
На Житомирщині немовля півроку пролежало у криниці / прес-служба поліції Житомирщини

Страшну знахідку виявили у с. Бежів Черняхівського району, що на Житомирщині. Зараз правоохоронці з’ясовують причину загибелі немовляти та встановлюють особу матері.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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На місце події правоохоронців викликав 62-річний місцевий житель. За словами чоловіка, під час чищення колодязя у занедбаному домоволодінні на околиці села, він витягнув пакети для сміття, в одному з яких виявилось тіло немовляти.

За результатами зовнішнього огляду експерти попередньо встановили, що дитина знаходилась у криниці близько 4-6 місяців, тож через значні фізіологічні зміни навіть з'ясувати стать неможливо. Тіло немовляти було направлено на судово-медичну експертизу для визначення віку та встановлення причин смерті,
– йдеться у повідомленні.

Тіло дитини виявили у сміттєвому пакеті/фото прес-служби поліції Житомирщини

За чинним законодавством умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини під час або відразу після пологів карається обмеженням або позбавленням волі строком до 5 років.

Теги: Кримінальні новини Новини Житомира Поліція
Джерело: 24 Канал
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