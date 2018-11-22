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      На Житомирщині пройшли навчання десантників: вражаючі фото

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      На базі навчального центру Десантно-штурмових військ Збройних сил України відбулися масштабні військові навчання десантників
      На базі навчального центру Десантно-штурмових військ Збройних сил України відбулися масштабні військові навчання десантників / rnbo.gov.ua

      На базі навчального центру Десантно-штурмових військ Збройних сил України на Житомирщині відбулися масштабні військові навчання десантників.

      Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони.

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      На навчаннях були присутні президент Петро Порошенко, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов та начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

      навчання десантників порошенко
      Петро Порошенко на навчаннях десантників на Житомирщині// Фото: РНБО України

      Військовослужбовці відпрацювали багато бойових завдань: навчалися авіаційним ударам, десантуванню особового складу та військової техніки, а  також десантники виконували стрибки з парашутом.

      військові навчання десантники житомир
      Багато військових взяли участь у навчаннях// Фото: РНБО України

      навчання військові десантники житомир
      Навчання виглядали дуже правдоподібно// Фото: РНБО України

      навчання військових десантників житомир
      Десантники стрибали з парашутом// Фото: РНБО України

      навчання військових десантників житомир
      На навчання було багато потужної зброї// Фото: РНБО України

      Нагадаємо, що десантно-штурмові війська у 2019 році будуть укомлектовані новою потужною зброєю, зокрема бронетранспортерами та протитанковими ракетними комплексами, серед яких і "Джавеліни".

      Теги: Новини України Петро Порошенко Новини Житомира РНБО Олександр Турчинов Віктор Муженко Збройні Сили України
      Джерело: 24 канал
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