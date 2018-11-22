На Житомирщині пройшли навчання десантників: вражаючі фото

На базі навчального центру Десантно-штурмових військ Збройних сил України на Житомирщині відбулися масштабні військові навчання десантників.

Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони.

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На навчаннях були присутні президент Петро Порошенко, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов та начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.



Петро Порошенко на навчаннях десантників на Житомирщині// Фото: РНБО України

Військовослужбовці відпрацювали багато бойових завдань: навчалися авіаційним ударам, десантуванню особового складу та військової техніки, а також десантники виконували стрибки з парашутом.



Багато військових взяли участь у навчаннях// Фото: РНБО України



Навчання виглядали дуже правдоподібно// Фото: РНБО України



Десантники стрибали з парашутом// Фото: РНБО України



На навчання було багато потужної зброї// Фото: РНБО України

Нагадаємо, що десантно-штурмові війська у 2019 році будуть укомлектовані новою потужною зброєю, зокрема бронетранспортерами та протитанковими ракетними комплексами, серед яких і "Джавеліни".