На Житомирщині скоїв самогубство футбольний тренер

У Бердичеві на Житомирщині наклав на себе руки тренер футбольного клубу "Фортуна" Сергій Корнійчук. У понеділок, 14 травня, 43-річного чоловіка знайшли повішеним навпроти його будинку.

Про це повідомляє Berdichev.Biz.

За інформацією видання, на тілі Корнійчука не було виявлено слідів боротьби або насильства, які давали б підстави говорити про вбивство.

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У свою чергу у поліції Житомирщини підтвердили інформацію про самогубство футбольного тренера.

"14 травня близько 9 години у поліцію надійшло повідомлення про те, що в місті Бердичів на території власного домоволодіння покінчив життя самогубством місцевий житель, 1975 р. н. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Тіло було направлено на медичну експертизу", – розповіли правоохоронці.

На офіційній сторінці футбольного клубу "Фортуна" опубліковані слова співчуття рідним і близьким Корнійчука.