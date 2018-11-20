На Житомирщині смертність від інфарктів зменшилася втричі: відома причина
За рік після відкриття реперфузійного центру на Житомирщині лікарям вдалося врятувати 415 життів, а загалом смертність від інфарктів зменшилася втричі.
Про це повідомляє "Рупор Житомира".
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За рік роботи реперфузійного центру на базі кардіологічного відділення Житомирської обласної клінічної лікарні, показник лікування інфарктів сучасними методами зріс до 27,2% (до цього він становив лише 2,5%), а смертність від інфаркту знизилася втричі.
Лікарі зазначають, що такого результату вдалося досягнути завдяки сучасним технологіям
Інфаркт міокарда
Реперфузійний центр на Житомирщині – один із кардіологічних центрів, які розбудовує МОЗ України та Уряд по усій країні. У такому центрі кожен пацієнт з гострим інфарктом, що потребує екстреного стентування, безоплатно та цілодобово отримує необхідне лікування.
Зазначимо, що наразі в Україні у працюють 27 реперфузійних центрів.
Все про інфаркт: інфографіка
Що таке реперфузійний центр?Відділення у закладі охорони здоров’я, де безоплатно проводять коронарне стентування (відновлення кровотоку по артерії серця) при гострому інфаркті міокарда.