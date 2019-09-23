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      На Житомирщині вантажівка зіткнулася з автобусом: 9 загиблих, 10 потерпілих – фото

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      ДТП на Житомирщині, вантажівка зіткнулася з автобусом – 9 загиблих, 10 потерпілих
      На Житомирщині вантажівка зіткнулася з автобусом / zt.npu.gov.ua

      У Житомирській області 22 вересня на автодорозі Київ–Чоп трапилося масштабне ДТП. Внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з автобусом загинуло 9 осіб, а ще 10 отримали травми.

      ДТП трапилася поблизу села Великий Молодьків Новоград-Волинського району. DAF з напівпричепом (цистерна) не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням "Житомир–Яремча", що стояв на узбіччі дороги.

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      DAF прямував у напрямку столиці. Напередодні ДТП водій автобуса "Житомир–Яремча" зупинився для того, щоб замінити колесо. У момент аварії частина пасажирів автобуса перебувала на узбіччі дороги.

      київ чоп аварія дтп жертви миколаївщина
      Унаслідок ДТП загинули 9 людей

      На місці автокатастрофи загинули 9 пасажирів автобуса, їхні особисті дані наразі встановлюються. Водія вантажівки та ще 9 пасажирів автобуса, віком від 42 до 71 року, госпіталізували.

      дтп київ чоп житомирщина
      Масштабна ДТП на трасі Київ–Чоп

      "Житомир.info" повідомляє, що у автобусі їхали працівники КП "Житомирського трамвайно-тролейбусного управління". Директор підприємства Максим Манухін стверджує, що 11 людей перебувають в лікарні, з них – 4 в реанімації.

      На місці події працює поліція. Правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

      Новина доповнюється.

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      Теги: Новини України Транспорт Поліція Жертви Новини Житомира Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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