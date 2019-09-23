На Житомирщині вантажівка зіткнулася з автобусом: 9 загиблих, 10 потерпілих – фото

У Житомирській області 22 вересня на автодорозі Київ–Чоп трапилося масштабне ДТП. Внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з автобусом загинуло 9 осіб, а ще 10 отримали травми.

ДТП трапилася поблизу села Великий Молодьків Новоград-Волинського району. DAF з напівпричепом (цистерна) не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням "Житомир–Яремча", що стояв на узбіччі дороги.

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DAF прямував у напрямку столиці. Напередодні ДТП водій автобуса "Житомир–Яремча" зупинився для того, щоб замінити колесо. У момент аварії частина пасажирів автобуса перебувала на узбіччі дороги.



Унаслідок ДТП загинули 9 людей

На місці автокатастрофи загинули 9 пасажирів автобуса, їхні особисті дані наразі встановлюються. Водія вантажівки та ще 9 пасажирів автобуса, віком від 42 до 71 року, госпіталізували.



Масштабна ДТП на трасі Київ–Чоп

"Житомир.info" повідомляє, що у автобусі їхали працівники КП "Житомирського трамвайно-тролейбусного управління". Директор підприємства Максим Манухін стверджує, що 11 людей перебувають в лікарні, з них – 4 в реанімації.

На місці події працює поліція. Правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

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