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      На Житомирщині виявили труп чоловіка з мішком на голові: вбивство пов'язують із виборами

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      Місце, де знайшли тіло чоловіка
      Місце, де знайшли тіло чоловіка / Фото із соцмереж

      Вбитий – 23-річний житель Коростеня. Чоловік зник наприкінці червня. Правоохоронці знайшли його тіло у лісі поблизу села Липляни на Житомирщині, неподалік від автодороги Київ – Ковель.

      Одна з версій вбивства цього чоловіка пов'язана із парламентськими виборами. Так, убитий був фігурантом кримінального провадження, що стосувалося порушень виборчого законодавства. Про це інформує прес-служба Нацполіції регіону.

      До теми: Чому правоохоронці відправляли гелікоптери на виборчі округи

      26 липня близько 12:30 до Малинського відділу поліції Житомирської області надійшло повідомлення від місцевих мешканців про виявлення у лісі тіла чоловіка, присипаного землею. На голові у нього був мішок,
      – передають правоохоронці.

      Слідство встановило: вбитий – 23-річний житель Коростеня. Окрім того, він був підозрюваним у вбивстві іншого містянина, що сталося в березні 2018 року. Також чоловіка пов'язують зі злочинним угрупованням, що діє у Коростені.

      У ЗМІ з'явилася інформація: загиблий – Ілля Обиход, а до його вбивства нібито причетне оточення нардепа Сергія Пашинського. Політик вже заперечив це на своїй Facebook-сторінці.

      У зв'язку із резонансністю справи, правоохоронці вже створили посилену слідчо-оперативну групу на чолі з заступником голови Нацполіції В'ячеславом Аброськіним. Вона зараз працює на місці події. Перебіг розслідування перебуває на особистому контролі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Сергія Князєва. 

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Кримінальні новини Новини Житомира Порушення на виборах Сергій Пашинський Вбивство Жертви Поліція
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