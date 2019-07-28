На Житомирщині виявили труп чоловіка з мішком на голові: вбивство пов'язують із виборами

Вбитий – 23-річний житель Коростеня. Чоловік зник наприкінці червня. Правоохоронці знайшли його тіло у лісі поблизу села Липляни на Житомирщині, неподалік від автодороги Київ – Ковель.

Одна з версій вбивства цього чоловіка пов'язана із парламентськими виборами. Так, убитий був фігурантом кримінального провадження, що стосувалося порушень виборчого законодавства. Про це інформує прес-служба Нацполіції регіону.

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26 липня близько 12:30 до Малинського відділу поліції Житомирської області надійшло повідомлення від місцевих мешканців про виявлення у лісі тіла чоловіка, присипаного землею. На голові у нього був мішок,

– передають правоохоронці.

Слідство встановило: вбитий – 23-річний житель Коростеня. Окрім того, він був підозрюваним у вбивстві іншого містянина, що сталося в березні 2018 року. Також чоловіка пов'язують зі злочинним угрупованням, що діє у Коростені.

У ЗМІ з'явилася інформація: загиблий – Ілля Обиход, а до його вбивства нібито причетне оточення нардепа Сергія Пашинського. Політик вже заперечив це на своїй Facebook-сторінці.

У зв'язку із резонансністю справи, правоохоронці вже створили посилену слідчо-оперативну групу на чолі з заступником голови Нацполіції В'ячеславом Аброськіним. Вона зараз працює на місці події. Перебіг розслідування перебуває на особистому контролі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Сергія Князєва.