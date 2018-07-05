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На Житомирщині зафіксували різке збільшення хворих на кір

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У переважної більшості захворілих були відсутні щеплення
У переважної більшості захворілих були відсутні щеплення / фото з відкритих джерел

В області за останній тиждень на кір захворіли 27 осіб, 14 з них – діти. Це на п'ять випадків більше, ніж минулого тижня.

Нові випадки реєструвались в Бердичівському, Житомирському, Малинському, Новоград-Волинському, Олевському, Попільнянському, Романівському, Ружинському районах та у самому Житомирі, інформує прес-служба Лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України у Житомирській області.

Читайте також: Спалах кору в Україні: близько тисячі людей захворіли за тиждень

В Бердичівському районі триває спалах кору, зареєстрований серед дітей багатодітної родини. До спалаху долучились контактні діти іншої багатодітної сім’ї: захворіло всього 18 осіб, з них – 17 дітей. Всі захворілі діти не щеплені через відмову батьків,
– йдеться у повідомленні.

Загалом, за 6 місяців цього року на Житомирщині зареєстровано 257 випадків кору. Показник на 100 тисяч населення становить 20,7. Серед захворілих 111 дітей, показник – 45,9 на 100 тисяч дитячого населення.

Найбільш вразливими до інфекції є саме діти до 10 років. Питома вага дорослих в структурі захворюваності становить 57% (захворіло 146 осіб).

Медики вказують на те, що залишається тенденція до постійного збільшення та подальшого розповсюдження випадків по території області.

Зазначається, що у переважної більшості захворілих (172 із 276 зареєстрованих з початку року – 63%) були відсутні щеплення.

Нагадаємо, у Миколаївській області від кору померла 8-річна дитина. Проте у Миколаївській обласній держадміністрації спростували інформацію, пояснючи це тим, що дитина померла від сепсису та поліорганної недостатності на фоні хронічного захворювання.

Що таке кір?Це небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків проти якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, знаходяться у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

Теги: Новини України Здоров'я Медицина Кір Інфекція
Джерело: 24 канал
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