На журналіста напала свиня у прямому ефірі: курйозне відео
На журналіста ранкового шоу одного з грецьких телеканалів під час включення напала свиня.
Журналіст розповідав про наслідки негоди. Однак тварина, яка ймовірно втекла з сусідньої ферми, запримітила журналіста і вкрай ним зацікавилася.
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Свиня почала переслідувати та навіть кусати кореспондента. Той всіляко намагався бути серйозним. Але навіть у студії не стримали емоцій і посміялися з такого конфузу.
На журналіста напала свиня: дивіться курйозне відео
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