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      На журналіста напала свиня у прямому ефірі: курйозне відео

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      На журналіста напала свиня в прямому ефір / Скріншот з відео

      На журналіста ранкового шоу одного з грецьких телеканалів під час включення напала свиня.

      Журналіст розповідав про наслідки негоди. Однак тварина, яка ймовірно втекла з сусідньої ферми, запримітила журналіста і вкрай ним зацікавилася.

      До слова: Малюк під час прямого ефіру увірвався до матері-ведучої: кумедне відео

      Свиня почала переслідувати та навіть кусати кореспондента. Той всіляко намагався бути серйозним. Але навіть у студії не стримали емоцій і посміялися з такого конфузу.

      На журналіста напала свиня: дивіться курйозне відео

       

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Журналісти Медіа Світ тварин Греція
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