На журналістку скоїли напад у Літньому театрі в Одесі

Журналістку та представника ГО "Зелений лист" Світлану Підпалу сьогодні облили нечистотами у Літньому театрі в Одесі, коли вона здійснювала журналістську діяльність.

Про це Підпала повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Я прийшла в Літній театр, щоб бути присутньою при огляді фахівцем КП "Зелентрест". пересаджених напередодні робочими дерев. Я була одна. На місці були присутні Степан Філімон, Сергій Тригуб та ще велика кількість чергових "тітушок", тривали незаконні роботи. До мене підійшов виконроб Микола Пастер і завів розмову. Буквально через хвилину підбіг хлопець з повним відром помиїв і облив мене з ніг до голови, а також залив мою камеру. "Тітушки" сміялися і знімали мене на відео,

– розповіла журналістка.

За її словами, обличчя нападника не вдалось запам'ятати, бо той був у темному одязі і капюшоні. Вона побігла за ним, але не змогла наздогнати. Представники поліції їхали більше години на виклик. Журналістка надіється, що цю атаку правооохоронці кваліфікують не як хуліганство, а як напад на журналіста, адже вона здійснювала відеозйомку.

"Це спроба показати своє домінування у цьому місті і принизити людей, яким не байдуже те, що буде з Одесою. Це провокація громадського сектору", – сказав дідер одеського осередку "Автомайдану" Віталій Устименко.

Варто додати, що журналістці неодноразово погрожували, чинили тиск, влаштували кримінальне переслідування і арештували майно за захист Літнього театру від незаконної забудови. За її словами, погрози надходили від "тітушок", пов’язаних з Одеською міськрадою. Підпала вважає, що натиск на неї спричинений тим, що вона займається письмовою адвокацією захисту території Літнього театру від забудови. А також є ініціатором вимог повернути частину Міськсаду в комунальну власність територіальної громади Одеси.

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Варто додати, що 4 червня 2017-го на Світлану Підпалу також напали і побили неподалік від її будинку. Потерпіла пов'язала напад зі своєю активною громадянською діяльністю. За фактом нападу відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень). За її словами, у справі щодо виконавців змінили двох суддів, але кінця-краю досудового розслідування не видно. Справу щодо організаторів організаторів нападу виділили в окреме провадження, але після свідчень потерпілої справа теж заглохла.

До слова, 19 квітня нардепа Мустафу Найєма та його соратників "тітушки" також облили нечистотами в Літньому театрі. Політик прибув підтримати місцевих активістів. Найєм наголосив, що протягом останніх 5 років в Одесі здійснюється системний тиск на громадянське суспільство з боку корумпованої міськради. Поліція Одеської області тоді затримала двох осіб і кваліфікувала їх дії за статтею 296 – хуліганство.

Варто зазначити, що громадсько-політичні діячі, на яких нападали в Одесі, сьогодні на прес-конференції "Злочинна бездіяльність" адресували вимоги до нового керівника Нацполіції в Одеській області Олега Беха – взяти під особистий контроль розслідування сьогоднішньої атаки на одеську журналістку. А також звернулись до Президента Володимира Зеленського з вимогами взяти під особистий контроль багаточисельні випадки замахів на життя журналістів та громадських діячів Одеси, ініціювати розслідування всіх резонансних злочинів діючої влади в Одесі та зміну кадрів на нові незаплямовані обличчя у владі та правоохоронних органах.

На кого нападали в Одесі?

Одеса лідирує за кількістю нападів на активних людей з стійкою громадянською позицією. З 2017-го сталося 14 нападів на одеситів, які боряться з корумпованою місцевою владою. Були скоєні замахи на вбивство та напади на таких журналістів, волонтерів та громадсько-політичних діячів: Світлану Підпалу, Аліну Радченко, Сергія Стерненка (тричі), Віталія Устименка, Олега Михайлика, Михайла Кузаконя та Григорія Козьму. По жодній атаці не сидить в тюрмі жодний замовник. Погрози в свою адресу одесити продовжують отримувати і до сьогодні. Нардепи та громадські діячі заявляють, що за нападами на патріотів України в Одесі стоїть російський кримінал, який керує міською владою та місцевими правоохоронними органами.

Що відбувається з Літнім театром в Одесі? 12 квітня зранку приватні охоронці, "тітушки" та будівельники вдерлися на територію вільного простору для одеситів, пам’ятки місцевого значення – Літнього театру і розпочали будівельні та демонтажні роботи. Це робиться під прикриттям, нібито, реалізації проекту благоустрою колишнього КВН-ника Дмитра Шпинарьова, якому 28 березня виконком Одеської міськради в закритому режимі дав зелене світло. Громадські діячі повідомляють, що це незаконно, бо немає дозволу Мінкульту.



Вони вважають проект ширмою для будівництва 8-поверхового ТРЦ дочірньою фірмою СП "Солінг "власника" Одеси та бізнес-партнера одеського мера Геннадія Труханова Володимира Галантерника. Такі дії викликали спротив громадськості. Відтак сотні одеситів 13 квітня протестували проти будівництва.



Окрім того, почався натиск на активну громадськість. Підозрілі люди характерної зовнішності, які з'явились там разом з будівельниками, 14 квітня обмежили вхід на територію публічного простору і вдались до погроз фізичної розправи. 15 квітня одесити офіційно звернулись до міністра культури Євгена Нищука та міністра МВД Арсена Авакова з проханням вплинути на ситуацію. Учора представники забудовника викопали посаджені одеситами дерева в Літньому театрі й далі проводять демонтажній й будівельні роботи.