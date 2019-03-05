На зустріч з Тимошенко автобусами звозили пенсіонерів, платили по 30 гривень за годину
На зустріч із кандидатом у президенти Юлією Тимошенко в Бучі на Київщині звозили автобусами пенсіонерів із сусідніх містечок. А приїзд лідерки "Батьківщини" рекламували на білбордах команди екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка.
Площа, яка була майже порожньою на початку заходу, миттєво наповнилася людьми, здебільшого похилого віку, повідомляє громадський рух "ЧЕСНО". З'ясувалося, що на зустріч з Тимошенко в Бучі привезли людей здебільшого з Вишгорода і Тетерева. За словами місцевого жителя, учасникам масовки платили по 30 гривень за годину.
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Дивіться відео, де чоловік розповів про оплату за участь у зустрічі з Тимошенко:
Ми нарахували близько 10 автобусів, на лобовому склі яких була табличка з написом "Київська обласна організація "Батьківщина", Вишгород". Вони стояли біля "Еко-маркету", неподалік "Новусу" та на Варшавській трасі,
– розповіла бучанка Наталія Шевчук.
Автобус, на якому у Бучу привезли людей для зустрічі з Тимошенко
За сценою Тимошенко зустрічав мер Бучі – екс-регіонал Анатолій Федорук, якого судять за розкрадання лісу в особливо великих розмірах. Він подарував кандидатці у президенти букет білих троянд.
Хто на сьогодні є лідером президентської гонки? За даними соціологічної агенції Fama, за Володимира Зеленського готові проголосувати 26,6% виборців, за Петра Порошенка – 23,4%; Юлію Тимошенко – 14,3%; Юрія Бойка – 8,1%; Анатолія Гриценка – 8%.
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