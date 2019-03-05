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      На зустріч з Тимошенко автобусами звозили пенсіонерів, платили по 30 гривень за годину

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      Учасниця зустрічі з Тимошенко в Бучі, куди автобусами звозили пенсіонерів
      Учасниця зустрічі з Тимошенко в Бучі, куди автобусами звозили пенсіонерів / Tymoshenko.ua

      На зустріч із кандидатом у президенти Юлією Тимошенко в Бучі на Київщині звозили автобусами пенсіонерів із сусідніх містечок. А приїзд лідерки "Батьківщини" рекламували на білбордах команди екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка.

      Площа, яка була майже порожньою на початку заходу, миттєво наповнилася людьми, здебільшого похилого віку, повідомляє громадський рух "ЧЕСНО". З'ясувалося, що на зустріч з Тимошенко в Бучі привезли людей здебільшого з Вишгорода і Тетерева. За словами місцевого жителя, учасникам масовки платили по 30 гривень за годину.

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      Дивіться відео, де чоловік розповів про оплату за участь у зустрічі з Тимошенко:

      Ми нарахували близько 10 автобусів, на лобовому склі яких була табличка з написом "Київська обласна організація "Батьківщина", Вишгород". Вони стояли біля "Еко-маркету", неподалік "Новусу" та на Варшавській трасі,
      – розповіла бучанка Наталія Шевчук.

      Тимошенко Буча проплачений мітинг
      Автобус, на якому у Бучу привезли людей для зустрічі з Тимошенко

      За сценою Тимошенко зустрічав мер Бучі – екс-регіонал Анатолій Федорук, якого судять за розкрадання лісу в особливо великих розмірах. Він подарував кандидатці у президенти букет білих троянд.

      Хто на сьогодні є лідером президентської гонки? За даними соціологічної агенції Fama, за Володимира Зеленського готові проголосувати 26,6% виборців, за Петра Порошенка – 23,4%; Юлію Тимошенко – 14,3%; Юрія Бойка – 8,1%; Анатолія Гриценка – 8%.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина Новини Києва Пенсія
      Джерело: 24 Канал
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