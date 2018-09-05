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На зустрічі з Порошенком Курц засудив російську агресію і однозначно заявив про санкції

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Зустріч Курца та Порошенка
Зустріч Курца та Порошенка / Фото з відкритих джерел

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц під час свого візиту в Україну провів зустріч з президентом Петром Порошенком, під час якої було обговорено важливі питання.

Про це повідомив Надзвичайний і уповноважений Посол України в Республіці Австрія Олександр Щерба на своїй сторінці у Facebook.

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Ну що, після трохи сумного серпня вересень почався добре. Президент і канцлер мали можливість відверто поговорити, в тому числі тет-а-тет. Головні питання були задані, відверті відповіді були отримані. Федеральний канцлер засудив російську агресію і сказав чіткі слова по санкціях. У тому числі як головуючий в ЄС,
– йдеться в повідомленні.

Посол також зазначив, що за результатами зустрічі було проголошено рік культури України в Австрії та Австрії в Україні.

Також українська сторона висловила подяку австрійській стороні та гуманітарним організаціям за запрошення українських дітей війни і допомогу на Донбасі. Федеральний канцлер оголосив про виділення додаткової гуманітарної допомоги.

 

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини Росії Австрія Санкції
Джерело: 24 Канал
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