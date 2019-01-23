На з'їзді партії "Батьківщини" людей змушували аплодувати: відео

22 січня Юлія Тимошенко на з'їзді своєї партії оголосила про висунення своєї кандидатури на пост президента України. На заході були присутні аніматори, які показували людям, коли потрібно висловлювати емоції та аплодувати.

Такі відео з'явилися у соцмережах, їх опублікували учасники з'їзду. Читайте також: Читайте також: Садовий закликав Тимошенко зняти свою кандидатуру на його користь На одному з відео чутно, як дівчина віддає вказівку іншим аніматорам: "Заставлять людей хлопать. Быстро!". Також організатори заходу роздавали людям прапори України. Відео зі з'їзду партії "Батьківщина", які опублікували учасники заходу: Нагадаємо, в Україні триває перший етап виборчої кампанії – кандидати у президенти подають свої документи у ЦВК. Наразі серед вже зареєстрованих кандидатів в президенти – 12 політиків. Серед них – президент благодійної організації "Успішна Україна" Ігор Шевченко, екс-голова Аграрної партії України Віталій Скоцик, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий, лідер партії "Справедливість" Валентин Наливайченко, лідер "Соціал-демократичної партії" Сергій Каплін, голова партії "Наші" Євген Мураєв, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, нардеп Віталій Купрій, народна депутатка від партії "Блок Петра Порошенка" Ольга Богомолець, лідер партії "5.10" Геннадій Балашов, кандидат від партії "УКРОП" Олександр Шевченко, голова ДФС Роман Насіров.