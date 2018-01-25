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Наближення кінця світу: Годинник судного дня перевели вперед

21:35, 25 січня 3263 Читать новость на русском
Годинник судного дня показує дві хвилини до півночі – кінця світу
Годинник судного дня показує дві хвилини до півночі – кінця світу

Символічний Годинник судного дня (Doomsday Clock) перевели на 30 секунд вперед. Тепер він показує 23:58:00, що є повторення рекордного показника з часу запровадження його у 1947 році.

Про це повідомляється на сайті американського журналу Bulletin of Atomic Scientists.

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Однією з головних причин переведення години вперед стало те, що ядерні держави продовжили розбудову своїх арсеналів. Окрім того, ракетні випробування провела Північна Корея, через що виникли напруження між КНДР та США, та й загалом у світі через ядерну загрозу.

Також експерти відзначили і кліматичні проблеми у світі, які не вирішуються.

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Варто зазначити, що з моменту створення Годинника судного дня у 1947 році, час 23:58:00 повторив показник 1953 року, коли СРСР провів випробування водневої бомби. Найдальше до кінця світу годинник показував у 1991 році, коли остаточно закінчилась Холодна війна між СРСР та США, і обидві країни оголосили про скорочення своїх військових арсеналів – 23:43:00. З того часу годинник "наближає" час кінця світу (за винятком 2010 року, коли годинник перевели на одну хвилину назад – до 23:54:00).

Додамо, що коли Годинник судного дня створили, він враховував лише загрозу від використання ядерної зброї, однак з 2007 року співробітники Bulletin of Atomic Scientists вирішили враховувати небезпеку і через зміни клімату та технічні досягнення, які можуть наблизити кінець світу, який настане, коли годинник показуватиме 0:00:00.

Теги: Новини політики Кінець світу Екологія Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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