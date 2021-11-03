НАБУ підтвердило, що розшукує бізнесмена Галантерніка

Національне антикорупційне бюро оголосило в національний і міжнародний розшук бізнесмена Володимира Галантерніка. Чоловік є одним із фігурантів справи про незаконне захоплення землі в Одесі.

Про це повідомили в телеграм-каналах 2 листопада. А вже наступного дня відповідна інформація з'явилася на сайті НАБУ.

До теми Бізнесмена Галантерніка оголосили в національний і міжнародний розшук

Підозрюють у відмиванні

У цій публікації повністю підтвердили те, що було відомо раніше. Уродженця Одеси справді розшукують через ймовірне незаконне заволодіння активами тергромади міста.

Проте є й інше порушення закону, яке інкримінують Галантерніку. Правоохоронці також припускають, що він займався легалізацією незаконно отриманих доходів.



Публікація про розшук Галантерніка / Скриншот 24 каналу

Що було відомо раніше

Анонімні джерела повідомили журналістам, що одеський бізнесмен 31 серпня виїхав із Харкова за кордон. Це нібито вдалося завдяки домовленості з прикордонниками, які пообіцяли не повідомляти детективів НАБУ.

За даними Бюро, Галантернік разом зі спільниками заволоділи 6 земельними ділянками в Одесі, на яких звели будинки. Цим займалася компанія "Будова", яку пов'язують з бізнесменом.

Основне про справу захоплення землі в Одесі

6 жовтня 2021 року генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання землі в Одесі. На момент цієї публікації вона вже підписала підозру в цій справі 5 людям. Серед них був мер міста Геннадій Труханов, колишній головний прокурор Одещини Олег Жученко, Галантернік та інші.

Згодом фігурантів справи почали випускати під заставу. 11 жовтня Труханов вийшов із СІЗО під заставу 30 мільйонів гривень. Через 2 дні також під заставу на волю вийшла Поповська, а згодом і Жученко. У кожного з підозрюваних суми застави були значно менші, ніж у мера міста.