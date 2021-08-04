Слідчі з'ясували, що гроші посадовець отримав протягом першого півріччя 2021 року. Підозру йому вручили 4 серпня.

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Главі Харківської обларади вручили підозру

Підозру Артуру Товмасяну вручили за дорученням виконувача обов'язків генерального прокурора.

4 серпня 2021 року прокурор САП за дорученням виконувача обов'язків генпрокурора спільно з детективами НАБУ повідомили голові Харківської обласної ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у 1,05 мільйона гривень,

– повідомили в НАБУ.

Дії посадовця кваліфіковані за частиною 4 статті 368 ККУ щодо одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

Довідка. Якщо провину за частиною цієї статті доведуть, то винним загрожує в'язниця на строк 8 – 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, з конфіскацією майна.

Слідство встановило, що:

на початку 2021 року глава Харківської облради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 мільйона гривень за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства (заснувала яке Харківська облрада);

за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства (заснувала яке Харківська облрада); посадовці отримали хабар 4 траншами протягом першого півріччя 2021 року.

Наразі слідчі вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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