Понад мільйон гривень хабаря: НАБУ повідомило про підозру главі Харківської облради Товмасяну

НАБУ та САП повідомили про підозру главі Харківської обларади за фактом одержання понад мільйона гривень хабаря. Слідчі вважають, що ці гроші разом із своїм заступником Артур Товмасян вимагав за те, щоб залишити на посаді керівника підприємства.

Слідчі з'ясували, що гроші посадовець отримав протягом першого півріччя 2021 року. Підозру йому вручили 4 серпня.

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Главі Харківської обларади вручили підозру

Підозру Артуру Товмасяну вручили за дорученням виконувача обов'язків генерального прокурора.

4 серпня 2021 року прокурор САП за дорученням виконувача обов'язків генпрокурора спільно з детективами НАБУ повідомили голові Харківської обласної ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у 1,05 мільйона гривень,

– повідомили в НАБУ.

Дії посадовця кваліфіковані за частиною 4 статті 368 ККУ щодо одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

Якщо провину за частиною цієї статті доведуть, то винним загрожуєз позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, з конфіскацією майна.

Слідство встановило, що:

на початку 2021 року глава Харківської облради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 мільйона гривень за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства (заснувала яке Харківська облрада);

за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства (заснувала яке Харківська облрада); посадовці отримали хабар 4 траншами протягом першого півріччя 2021 року.

Наразі слідчі вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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