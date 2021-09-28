У пресслужбі НАБУ зазначили, що розслідування стосується одержання неправомірної вигоди, можливого ухилення від сплати податків, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, а також можливого незаконного збагачення. Кого саме підозрюють у вчиненні цих злочинів, правоохоронці не повідомили.

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За даними "Суспільного", йдеться про фірму AutoEnterprise, якою керує помічник скандального нардепа Куницького.

У "слуги" не коментують

В антикорупційному бюро зазначили, що не можуть повідомити подробиць проведення обшуків, посилаючись на таємницю слідства.

Втім, у сусідніх з AutoEnterprise офісах зазначили, що силовики приходили саме до компанії помічника нардепа Дмитра Ніконова.

У приміщення, де працює пов'язана з Куницьким фірма, журналістів не пустили, оскільки розташована вона на території іншого приватного підприємства з серйозною охороною.

Представники ЗМІ намагалися зв'язатися з помічником Куницького та його заступницею – депутаткою Харківської міськради від "Слуги народу" Аліною Мустафаєвою, однак вони не беруть слухавки.

У квітні 2021 НАЗК склало протоколи щодо Куницького за використання депутатських звернень з питань, які стосувалися AutoEnterprise. Свою дотичність до цього бізнесу парламентар ніколи не приховував.