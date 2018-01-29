НАБУ має докази злочинів понад 30 суддів, – Артем Ситник

За словами директора Національного бюро Артема Ситника, впродовж двох років від початку перших розслідувань НАБУ детективи найчастіше викривають корупцію у державному секторі та судовій гілці влади.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НАБУ.

"Ми задокументували злочинну діяльність понад 30 суддів – це більше, ніж за шість років до початку роботи Бюро", – заявив Артем Ситник.

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При цьому у НАБУ посилаються на результати опутування Американської торгівельної палати в Україні (ACC), де стверджується, що 71% респондентів вважають, що суди є найбільш корумпованими державними органами.

"Постійно чуємо, що когось звільнили з-під варти, комусь суд обрав розмір застави, значно менший за розмір збитків, завданих корупційним злочином. Це майже зводить нанівець наші зусилля у боротьбі з корупцією. І, як наслідок, у представників бізнесу опускаються руки, вони не поспішають повідомляти правоохоронним органам про прояви корупції, з яким їм доводиться стикатися: люди не вірять, що вдасться притягнути винних до відповідальності. Проте законопроект щодо створення Антикорупційного суду вже у парламенті, тому, сподіваємося, досить скоро ситуація зміниться", – переконаний Артем Ситник.