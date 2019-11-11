НАБУ обшукує Райффайзен Банк: є затримані

Детективи НАБУ перебувають 11 листопада ввечері в Райффайзен Банку, щоб затримати голову правління Олександра Пісарука. Також проводять обшуки у справі VAB банку про ймовірне заволодіння рефінансуванням Нацбанку на суму 12 мільярдів гривень.

Про обшуки в Райффайзен Банку повідомляє "РБК-Україна" з посиланням джерело в правоохоронних органах.

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Ексглава НБУ Валерія Гонтарева заявила в коментарі виданню "Новое Время", що можливе затримання Пісарука пов'язане з його роботою в НБУ.

Ні з МВФ, ні з Райффайзеном (не пов'язане). Він тільки вийшов на роботу туди. Терор міцніє,

– сказала Гонтарева.

Під час роботи в НБУ Писарук відповідав за банківський нагляд.

"Ми з ним і розчищали всі ці авгієві стайні", – зазначила Гонтарева.

Що кажуть у НАБУ?

Після появи інформації у ЗМІ, в НАБУ повідомили про затримання 7 людей, але прізвищ не назвали.

Затримання відбулися за підозрою у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк". Мовиться про колишніх та чинних посадовців НБУ, VAB та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами VAB.

Правоохоронці готуються оголосити затриманим підозру, а далі суд має обрати їм запобіжний захід.

"Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства. Деталі – згодом", – повідомили на фейсбук-сторінці НАБУ.

Що відомо про Олександра Пісарука?

Обіймав посаду першого заступника голови Нацбанку України з липня 2014 року по грудень 2015 року. До цього, з жовтня 2010 року він був регіональним керівником ING Корпоративного банкінгу в Центральній і Східній Європі (Нідерланди).

20 серпня 2019 року наглядова рада АТ "Райффайзен Банк Аваль" вирішила призначити головою правління банку Олександра Пісарука замість Володимира Лавренчука, який обіймав цю посаду протягом 14 років.