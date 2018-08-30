НАБУ отримало доступ до 60 банківських рахунків скандального голови Запорізької ОДА
Детективи Національного антикорупційного бюро отримали доступ до інформації про рух коштів по 60 банківським рахункам голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, його батька, дружини і двох доньок.
Про це повідомляє проект "Декларації" (Bihus.Info).
Читайте також: Суд зобов'язав НАБУ розпочати розслідування щодо Антона Геращенка
Про це стало відомо з ухвал Солом’янського районного суду міста Києва, опублікованих у відкритому реєстрі судових рішень. Детективи НАБУ в рамках розслідування кримінальної справи за підозрою голови Запорізької ОДА у недостовірному декларуванні отримали доступ до інформації по 9 рахункам Костянтина Бриля, 41 рахунку його дружини і 3 рахункам його неповнолітніх доньок Крістіни та Майї, відкритих у банках "Південний", "Земельний капітал", "Першому інвестиційному банку" та "ПриватБанку".
Загалом на ім’я Костянтина Бриля відкрито 24 гривневі та валютні рахунки у шести банківських установах, а на ім’я дружини Майї Бриль – 49 рахунків у дев'яти банках.
Також у ході розслідування було встановлено, що 2 липня 2015 року очільник Запорізької області отримав від свого 71-річного батька Івана Бриля довіреність представляти його інтереси в установах банків, відкривати від його імені рахунки і проводити будь-які грошові операції. Тому суд теж задовольнив клопотання детективів про доступ до інформації про рух коштів по чотирьох рахункам Івана Бриля у "Першому інвестиційному банку" та трьох у "ПриватБанку".
Читайте також: Депутат-забудько: лайфхак, як не вказати 150 своїх компаній у декларації (інфографіка)
У своїй декларації за 2017 рік Костянтин Бриль вказав 18 євро, 1343 долари та близько 86 тисяч гривень у банках, а також 3,9 мільйона гривень і 150 тисяч доларів готівки.
Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info уже повідомляли, що, за підозрою слідчих НАБУ, Бриль не задекларував право користування п'ятьма люксовими автівками Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200, Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano і Range Rover.
Окрім цього, програма "Наші гроші за Денисом Бігусом" розповідала про мажорний спосіб життя і численні закордонні подорожі доньок запорізького губернатора. Подальше розслідування Антикорупційного бюро показало, що у 2016 році послуги однієї лише авіакомпанії коштували Брилю близько 42 тисяч доларів. Ще у 30 тисяч йому обійшлося навчання дітей в елітній "Новопечерській школі", при цьому офіційний річний дохід голови ОДА складав лише 10.