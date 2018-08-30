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НАБУ отримало доступ до 60 банківських рахунків скандального голови Запорізької ОДА

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Костянтин Бриль
Костянтин Бриль / bihus.info

Детективи Національного антикорупційного бюро отримали доступ до інформації про рух коштів по 60 банківським рахункам голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, його батька, дружини і двох доньок.

Про це повідомляє проект "Декларації" (Bihus.Info).

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Про це стало відомо з ухвал Солом’янського районного суду міста Києва, опублікованих у відкритому реєстрі судових рішень. Детективи НАБУ в рамках розслідування кримінальної справи за підозрою голови Запорізької ОДА у недостовірному декларуванні отримали доступ до інформації по 9 рахункам Костянтина Бриля, 41 рахунку його дружини і 3 рахункам його неповнолітніх доньок Крістіни та Майї, відкритих у банках "Південний", "Земельний капітал", "Першому інвестиційному банку" та "ПриватБанку".

Загалом на ім’я Костянтина Бриля відкрито 24 гривневі та валютні рахунки у шести банківських установах, а на ім’я дружини Майї Бриль – 49 рахунків у дев'яти банках.

Також у ході розслідування було встановлено, що 2 липня 2015 року очільник Запорізької області отримав від свого 71-річного батька Івана Бриля довіреність представляти його інтереси в установах банків, відкривати від його імені рахунки і проводити будь-які грошові операції. Тому суд теж задовольнив клопотання детективів про доступ до інформації про рух коштів по чотирьох рахункам Івана Бриля у "Першому інвестиційному банку" та трьох у "ПриватБанку".

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У своїй декларації за 2017 рік Костянтин Бриль вказав 18 євро, 1343 долари та близько 86 тисяч гривень у банках, а також 3,9 мільйона гривень і 150 тисяч доларів готівки.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info уже повідомляли, що, за підозрою слідчих НАБУ, Бриль не задекларував право користування п'ятьма люксовими автівками Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200, Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano і Range Rover.

Окрім цього, програма "Наші гроші за Денисом Бігусом" розповідала про мажорний спосіб життя і численні закордонні подорожі доньок запорізького губернатора. Подальше розслідування Антикорупційного бюро показало, що у 2016 році послуги однієї лише авіакомпанії коштували Брилю близько 42 тисяч доларів. Ще у 30 тисяч йому обійшлося навчання дітей в елітній "Новопечерській школі", при цьому офіційний річний дохід голови ОДА складав лише 10.

Теги: Новини України НАБУ Новини Запоріжжя е-декларування Розслідування
Джерело: 24 Канал
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