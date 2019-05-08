23:43
8 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Відповідь Дудю від "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:56, 7 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, 7 травня
      Пристрасті навколо скандальних ТЕЦ Дубневичів: нові деталі від журналістів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      НАБУ покарало двох своїх детективів, які перешкоджали роботі адвоката

      209 Читать новость на русском
      Національне антикорупційне бюро покарало двох своїх детективів
      Національне антикорупційне бюро покарало двох своїх детективів / Фото з відкритих джерел

      Національне антикорупційне бюро притягнуло до дисциплінарної відповідальності 2 своїх детективів, які перешкоджали професійній діяльності адвоката.

      Одному з них – керівнику відділу детективів – оголосили попередження про неповну службову відповідність. Другому детективу цього ж відділу оголосили догану.

      Читайте також: ГПУ викликала голову НАБУ Ситника на допит

      Також до дисциплінарної відповідальності притягнуто працівника Управління спеціальних операцій.

      Події, які послугували причиною для покарання детективів, відбулись у лютому 2019 року. За цими фактами відбулося службове розслідування. Його висновки передали на розгляд Дисциплінарної комісії. Члени комісії помітили в діях детективів НАБУ ознаки дисциплінарного проступку, та надали відповідні висновки на розгляд Директору НАБУ для ухвалення рішення.

      "Ми проаналізували ситуацію, що склалася, обговорили її з представниками адвокатської спільноти під час засідання Ради громадського контролю. Провели роз’яснювальну роботу з детективами і плануємо в майбутньому співпрацювати в цьому напрямку з адвокатами", –розповів директор НАБУ Артем Ситник.

       

      blog_ava
      З "Самопомочі" йдуть 5 народних депутатів
      сьогодні
      3669
      Теги: Новини України НАБУ Артем Ситник
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 8 травня: Вакарчук йде на вибори і незаконні паспорти РФ на Донбасі
      сьогодні , 22:02 Головні новини 8 травня: Вакарчук йде на вибори і незаконні паспорти РФ на Донбасі
      1804
      Підкилимні ігри в Раді: як через токсичного міністра Реву "б'ють" по Гройсману
      сьогодні , 22:01 Підкилимні ігри в Раді: як через токсичного міністра Реву "б'ють" по Гройсману
      Наталя Ромашова 822
      Советник Путина и "еврейский заговор"
      сьогодні , 21:30 Советник Путина и "еврейский заговор"
      Іван Яковина 704
      Чому Кремль повертає тезу про "один народ", – пояснення замміністра
      сьогодні , 21:02 Чому Кремль повертає тезу про "один народ", – пояснення замміністра
      Євгенія Мазур 2139
      Два еталони розкоші: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan та Phantom EWB
      сьогодні , 19:30 Два еталони розкоші: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan та Phantom EWB
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук