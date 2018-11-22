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      НАБУ повідомило про підозру екс-керівникам стратегічного для України заводу "Авіакон"

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      На заводі "Авіакон" зафіксовані розтрати коштів
      На заводі "Авіакон" зафіксовані розтрати коштів / Sumy.depo.ua

      Працівники Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому керівництву державного підприємства "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон".

      Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

      У скоєнні злочинів підозрюють екс-директора "Авіакону", його екс-заступника та комерційного директора приватної компанії офшорної юрисдикції. На думку детективів, підозрювані завдали збитків підприємству на суму понад 13 мільйонів гривень.

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      Як з’ясувало слідство, у 2014 році підозрювані з порушенням чинних на підприємстві процедур організували за завищеними цінами 2 закупівлі паливних баків для вертольотів для потреб "Авіакону".

      У березні того ж року службовці підприємства уклали з приватною компанією Westan Group Associates Ltd, зареєстрованою на Карибських островах, угоду на поставку 12 паливних баків для вертольотів на загальну суму 288 тисяч доларів. Згодом за відома керівництва "Авіакону" згадана приватна компанія уклала угоду з грузинською компанією-виробником на виготовлення 12 паливних баків, але за вдвічі меншою ціною – 144 тисячі доларів.

      За схожою схемою у травні 2014 року року "Авіакон" та Westan Group Associates Ltd уклали ще один контракт, за яким держпідприємству було поставлено 85 паливних баків тієї ж грузинської компанії-виробника за вдвічі завищеною ціною: 2,04 мільяона доларів (проти 1,02 мільйона доларів, за які ці ж баки закуповувала Westan Group Associates Ltd у грузинського виробника).

      Внаслідок таких дій "Авіакон" безпідставно переплатило 13,03 мільйона гривень компанії в офшорній юрисдикції.


      Схема розтрати коштів заводу "Авіакон"

      Чим займається завод "Авіакон"? Державне підприємство авіаційної промисловості України здійснює діагностику, ремонт, технічне обслуговування, переобладнання і модернізацію вертольотів. Входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України.

      Теги: Новини України Гроші НАБУ Конотоп Суми Кримінальні новини Корупція Розслідування
      Джерело: 24 канал
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