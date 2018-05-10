НАБУ призначило опальному Труханову ще один допит

10 травня травня має відбутися допит мера Одеси Геннадія Труханова у Національному антикорупційному бюро, у зв'язку з чим чиновник відбув у відрядження до Києва.

Відповідне повідомлення з’явивилося на сайті Одеської міськради у другій половині дня 10 травня, щоправда точний час допиту не вказується.

Читайте також: Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою

"10 травня 2018 року відбуваю у відрядження терміном на 1 календарний день до Києва (Національне антикорупційне бюро України) для участі у допиті за кримінальним провадженням. На період відрядження виконання обов’язків Одеського міського голови покладаю на Орловського Анатолія Йосиповича, першого заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради", – зазначається у повідомленні за підписом Труханова.

Нагадаємо, Геннадія Труханова підозрюють у привласненні та розкраданні майна в особливо великих розмірах. А саме – у справі щодо придбання за 185 мільйонів доларів адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян". Попередній допит Труханова у НАБУ відбувся 26 березня.