НАБУ проводить обшуки у Дніпрі
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Детективи НАБУ разом із силовиками та САП проводять обшуки у Дніпрі за фактом вимоги та отримання суддею місцевого суду хабара.
Про це інформує прес-служба Національного антикорупційного бюро України.
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24 травня Детективи НАБУ спільно з СБУ та САП проводять у Дніпрі слідчі дії в рамках розслідування провадження за фактом вимагання та отримання суддею місцевого суду неправомірної вигоди,
– йдеться у повідомленні.
Деталі обіцяють оприлюднити згодом.
Джерело: 24 Канал
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