НАБУ проводить обшуки у Дніпрі

У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо: 24 травня Детективи #НАБУ спільно з #СБУ та #САП проводять у Дніпрі слідчі дії в рамках розслідування провадження за фактом вимагання та отримання суддею місцевого суду неправомірної вигоди. Деталі - згодом.