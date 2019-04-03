НАБУ проводить обшуки в Агентстві з розшуку активів: фото та відео

Детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до приміщенні Агентства з розшуку та менеджменту активів у Києві.

Причина обшуків – можливе зловживання владою з боку низки службовців та спроба незаконного заволодіння майном, повідомляє прес-служба НАБУ.

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Зловживання у межах цієї кримінальної справи стосуються правоохоронної та судової систем, а також АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів – 24 канал).



Обшуки в АРМА/ Джерело: Фейсбук TrueKiev



Усі обшуки санкціоновані/ Джерело: Фейсбук TrueKiev

У НАБУ зазначають, що наслідком цих дій стали збитки юридичних осіб на суму понад 9,5 мільйона гривень. У межах цього ж провадження досліджують спробу заволодіти майном на суму понад 3,6 мільярда гривень групи підприємств ТОВ "Росток-Холдинг".

Під час досудового розслідування, розпочатого в січні 2019 року, детективи НАБУ, з-поміж іншого, вивчають обставини вчинення низки правочинів, які могли бути зроблені з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємств,

– йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що обшуки проводять на підставі ухвали слідчого судді Солом’янського райсуду Києва та під процесуальним керівництвом прокурорів САП.

Що таке АРМА?Це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує розшук, повернення та управління активами, які були виведені з України корупційним шляхом. Бюджет агенства у 2018 році становив 253 мільйони гривень, керівник – Антон Янчук. Створення АРМА є одним з основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.АРМА мало стати одним з локомотивів по боротьбі з корупцією в Україні. Однак всього аз кілька років свого існування встигло загрузнути в цілу низку не тільки корупційних, а й рейдерських скандалів. Це підтверджують численні журналістські розслідування.

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Про яке рейдерське захоплення йде мова?Раніше керівництво "Росток-Холдинга" заявляло про рейдерське захоплення успішного аграрного підприємства. Харківська поліція відкрила провадження 7 липня 2018 року – привласнення чужого майна в особливо великих розмірах. Після цього судді Харківського районного суду наклали арешт на майно підприємств групи "Росток-Холдинг". Натомість АРМА наголошує, що у цих кримінальних провадженнях усе арештоване майно визнали речовими доказами. Відтак 30 листопада 2018 року слідчі судді Харківського райсуду передали активи "Росток-Холдинг" в управління АРМА. В АРМА пояснювали, що управляють цими активами, бо виконують чотири судові рішення. Так сприяють слідчим, прокурорам та суддям «у досягненні завдань кримінального провадження». Окрім того, усі активи там називають «об’єктами ймовірної майбутньої конфіскації в дохід держави".