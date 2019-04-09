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      НАБУ проводить обшуки в Державній судовій адміністрації, – ЗМІ

      503 Читать новость на русском
      З'явилася інформацію про обшуки в ДСА
      З'явилася інформацію про обшуки в ДСА / Ілюстративне фото

      Тривають обшуки в будівлі Державної судової адміністрації, і проводить їх Національне антикорупційне бюро України – така інформація з'явилася у ЗМІ. Але на запит 24 каналу в НАБУ відповіли, що ця інформація потребує уточнення.

      Про обшуки в ДСА написали "Українські Новини" з посиланням на джерело в бюро. 

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      Ім'я чи посаду особи, яка надала таку інформацію, УН не повідомили. Відомо тільки, за її (особи з НАБУ) словами, що слідчі заходи проводяться в рамках справи про закупівлю обладнання для суддів.

      24 канал звернувся до НАБУ, щоб підтвердити або спростувати факт обшуків у Державній судовій адміністрації, та в Бюро повідомили, що зробити цього не можуть, адже "цю інформацію уточнюють".

      Нагадаємо, 3 квітня детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у Києві. Причина – можливе зловживання владою з боку низки службовців та спроба незаконного заволодіння майном.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Судді ЗМІ НАБУ
      Джерело: 24 канал
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