НАБУ під процесуальним керівництвом САП проводить обшуки в елітному спортивному клубі "5 елемент", що належить Петру Порошенку.

Люди спортивної статури намагаються перешкодити роботі НАБУ. Мовляв, в будівлі розташована приймальня депутата Верховної Ради, сина Петра Порошенка Олексія. Наразі група НАБУ чекає на спецназ.

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Крім того, детективи бюро намагаються провести обшуки в ще одному приміщенні у тій самій будівлі. Проте представники спортклубу не пускають силовиків, заявляючи, що там розміщене почесне консульство Сейшельських островів.



Спортклуб "5 елемент" Петра Порошенка

Консульство очолювали колишній бізнес-партнер Порошенка і екс-заступник голови РНБО Олег Гладковський та його син Ігор. Обоє, до слова, є фігурантами гучного розслідування про корупцію в "Укроборонпромі".



Наразі біля спортивного клубу тихо

Детективи вважають, що в обох приміщеннях, де проводяться обшуки, є докази причетності Порошенка та його оточення до масштабних корупційних афер з військовими закупівлями.

Що відбувається під спортивним клубом "5 елемент": дивіться відео

Який скандал стався в "Укроборонпромі"? За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними у 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.