НАБУ розкрило схеми, за якими Бахматюк виводив гроші з VAB банку
Детективи Національного антикорупційного бюро розкрили схеми, за якими до визнання VAB банку неплатоспроможним виводилися кошти.
Про це свідчить ухвала Солом'янського районного суду.
НАБУ знайшло інформацію про те, як виводилися кошти з VAB банку, який належав власнику UkrLandFarming Олегу Бахматюку, напередодні 20 листопада 2014 року, коли його визнали неплатоспроможним.
Так, наприклад, за даними Національного антикорупційного бюро, 14 листопада було здійснено повернення депозитів в сумі 110 мільйонів гривень гривень ПАТ "Тростянецький м'ясокомбінат" і 266,445 мільйонів гривень ПАТ "ШП "Свiтанок", попри те, що НБУ ввів заборону на дострокове повернення коштів особам, пов’язаним з банком, а обидві компанії контролюються Бахматюком.
18 листопада компанія Quickcom Limited затребувала у VAB банку достроково повернути 45 мільонів доларів кредиту, що було зроблено вже за два дні – 20 листопада. Хоча у той самий час звичайні вкладники банку не могли забрати свої кошти з банку, отримуючи по 1 тисячі гривень в день через касу.
Також 20 листопада Наглядова рада схвалила зарахування часткових зустрічних однорідних вимог, які виникли у боржників СТОВ "Старовірський птахокомплекс", ТОВ "Агроуніверсал ЛТД", ТОВ "Інвестиційна компанія "Агросоюз РП", ТОВ "Мульті Фінанс", на загальну суму 681,573 мільйона гривень.
Згідно з ухвалою, детективи Національного антикорупційного бюро отримали тимчасовий доступ до речей та документів членів правління, наглядової ради VAB банку у справі щодо розтрати коштів рефінансування НБУ.
Пізніше у прес-службі Бахматюка заявили, що "справа, яку відкрило НАБУ проти VABбанка, півтора роки досліджувалася та її закрили інші правоохоронні органи".
"Всі факти, які було наведено в ухвалі суду, вже 1,5 роки досліджували інші правоохоронні органи, було проведено десятки допитів і слідчих дій, в результаті чого справу було закрито за відсутністю складу злочину", – стверджують у компанії.
Крім того, сам Бахматюк переконує, що "вказані гроші не виходили з банку".
"Було офіційно доведено, що ніякого виведення грошей з банку не було. Це документально підтверджено іншими правоохоронними органами та справу було закрито. Всі ті операції, про які говориться в поданні детектива НАБУ, були внутрішньо банківським операціями", – каже він.
Нагадаємо, Нацбанк 19 березня 2015 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію "ВіЕйБі банку".
Як відомо, VAB Банк працював на фінансовому ринку України з 1992 року nf до початку жовтня 2014 року за розміром активів займав 16-е місце (23,973 млрд грн) серед усіх банків країни.
Максимов раніше повністю контролював VAB Банк, потім володів фінустановою спільно з нідерландською TBIF Financial Services.
До середини 2010 року Максимову належало 49% акцій банку.
На початку 2011 року співвласником VAB Банку став Бахматюк, який заявив про намір сконцентрувати більше ніж 50% акцій фінустанови.
До середини листопада 2011 року частка нідерландської TBIF Financial Services у VAB Банку зменшилася до 8%, а Максимова – до 10%.
Максимов і Бахматюк звинуватили один одного у виведенні грошей з банку та недружньому ставленні один до одного.
Як відомо, прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за статтею "Розкрадання в особливо великих розмірах" щодо можливих неправомірних дій службових осіб неплатоспроможного "ВіЕйБі Банку" та його власника Олега Бахматюка.
Кримінальне провадження було відкрито за зверненням Національного банку України.