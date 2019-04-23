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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      НАБУ розпочало розслідування в "Укразалізниці" через розкрадання 29 мільйонів

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      Розлідування щодо "Укрзалізиці"
      Розлідування щодо "Укрзалізиці" / Фото з відкритих джерел

      Національне антикорупційне бюро відкрило розслідування заволодіння коштами "Укрзалізниця" у розмірі 29 мільйонів гривень на закупівлі кам’яного вугілля.

      Про це йдеться у відповіді НАБУ та витягу з ЄРДР.

      Читайте також: Закупівля вугілля за завищеними цінами: Розрахункова палата хоче провести аудит в "Укрзалізниці"

      На початку квітня журналісти видання "Zалізниця без корупції" з’ясували, що протягом опалювального сезону Укрзалізниця витратила понад 130 мільйонів на закупівлю кам’яного вугілля. При чому ціна вугілля для залізниці виявилась значно дорожчою від цін інших замовників ProZorro, а основними постачальниками кам’яного вугілля стали сумнівні компанії.

      укрзалізниця вугілля бігус
      Заява НАБУ щодо початку розлідування

      набу вугілля бігус
      Заява НАБУ щодо початку розлідування

      Як повідомили журналісти, основним видом вугілля, яке закуповує Укрзалізниця є марка ДГ 13-100 (або еквівалент). Цей вид вугілля закуповують багато інших замовників в Україні, але значно дешевше, ніж залізниця. Наприклад, "Комаргородське вище професійне училище"закупило 260 тон вугілля марки ДГ 13-10 за середньою ціною 2 639 грн/т. Відділ освіти Крижопільської РДА закупив 359 тон цього вугілля по 2 649 грн/т.

      Середні ціни ж замовників в Україні на вугілля ДГ 13-100 складали 2,5 – 3,5 тис. грн. за тону протягом 2018-2019 років.

      Проте "Укрзалізниця" закуповувала таке ж паливо до двох разів дорожче. Зокрема, Філія "Пасажирська компанія" провела закупівлю 3417 тон вугілля марки ДГ 13-100 з середньою ціною 4 590 грн/т. В цьому тендері залізничники з 6 пропозицій учасників дискваліфікували 5 і обрали найдорожчу пропозицію. Щасливим переможцем стало ТОВ "Коларес-Брокерс".

      В іншому тендері "Укрзалізниця відхилила пропозицію дешевшу на 2 мільйони гривень на користь найдорожчого "Коларес-Брокерс".

      В обох цих тендерах УЗ не тільки обрало найдорожчу пропозицію – в подальшому замовник уклав ряд додаткових угод з постачальником, що призвело до збільшення ціни іще на 20%. Так з початкових 4 590 грн/т ціна перетворюється в 5 485 грн/т. А це майже вдвічі дорожче, від цін, за якими закуповують інші замовники значно менші партії аналогічного вугілля.

      Таким чином, ТОВ "Коларес-Брокерс", стала головним постачальником вугілля для Укрзалізниці. При цьому компанія не продає вугілля більше жодному замовнику в Україні. Загальний обсяг переплат упродовж 2018-2019 років, за оцінкою журналістів, становив близько 29 мільйонів гривень.

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      Теги: Новини України Укрзалізниця НАБУ
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