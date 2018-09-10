НАБУ розшукує рідного брата одіозного Каськіва: оприлюднено фото

Національне антикорупційне бюро розшукує рідного брата екс-голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва Олександра.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

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"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Українита ДП "Державна інвестиційна компанія" у сумі 259,2 мільйнів гривень", – йдеться у повідомлені.



Каськів Олександр

Зазначається, що розшукується Каськів Олександр Володимирович1984 року народження, який підозрюється у вчиненні злочину.

Нагадаємо, 23 червня НАБУ затримало і вручило підозру двоюрідному брату Владислава Каськіва. А напередодні оголосило підозру його рідному брату, який переховується за кордоном.

Хто такий Владислав Каськів?На посаді голови Держагентства з інвестицій Каськів прославився підписанням фіктивної угоди про будівництво в Криму терміналу скрапленого газу за мільярд доларів. Договір помпезно на камери укладали з нібито іспанською кампанією. Проте згодом виявилося: чоловік, який ставив підпис від іспанської сторони, був лижним інструктором.



Торік Каськіва екстрадували з Панами. Того ж дня Печерський суд відпустив його під заставу у 160 тисяч гривень. Каськів відшкодував державі 7,5 мільйона гривень збитків.