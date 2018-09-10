19:19
10 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
21°C 12°C
  • вівторок
    22°C 14°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    24°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, 8 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

НАБУ розшукує рідного брата одіозного Каськіва: оприлюднено фото

668 Читать новость на русском
НАБУ
НАБУ / Фото з відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро розшукує рідного брата екс-голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва Олександра.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Читайте також: Директора Державного бюро розслідувань намагаються звільнити через суд

"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Українита ДП "Державна інвестиційна компанія" у сумі 259,2 мільйнів гривень", – йдеться у повідомлені.


Каськів Олександр

Зазначається, що розшукується Каськів Олександр Володимирович1984 року народження, який підозрюється у вчиненні злочину.

Нагадаємо, 23 червня НАБУ затримало і вручило підозру двоюрідному брату Владислава Каськіва. А напередодні оголосило підозру його рідному брату, який переховується за кордоном.

Хто такий Владислав Каськів?На посаді голови Держагентства з інвестицій Каськів прославився підписанням фіктивної угоди про будівництво в Криму терміналу скрапленого газу за мільярд доларів. Договір помпезно на камери укладали з нібито іспанською кампанією. Проте згодом виявилося: чоловік, який ставив підпис від іспанської сторони, був лижним інструктором.

Торік Каськіва екстрадували з Панами. Того ж дня Печерський суд відпустив його під заставу у 160 тисяч гривень. Каськів відшкодував державі 7,5 мільйона гривень збитків.

Теги: Новини України НАБУ Владислав Каськів Розслідування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Єдина помісна церква: чи стане Філарет її очільником та що змінює зняття з нього анафеми
сьогодні, 19:00 Єдина помісна церква: чи стане Філарет її очільником та що змінює зняття з нього анафеми
Євгенія Мазур
"Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів та посилок: інфографіка
сьогодні, 15:48 "Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів та посилок: інфографіка
Агровиробники в Україні: чому держава нищить курку, яка несе золоті яйця
сьогодні, 18:01 Агровиробники в Україні: чому держава нищить курку, яка несе золоті яйця
Роман Семенуха
Чому Порошенку вигідно "спустити всіх собак" на Гройсмана
сьогодні, 16:59 Чому Порошенку вигідно "спустити всіх собак" на Гройсмана
Петро Охотін
Airbus Helicopters для МВС: як віддати купу грошей і ризикнути життям українських правоохоронців
сьогодні, 16:00 Airbus Helicopters для МВС: як віддати купу грошей і ризикнути життям українських правоохоронців
Дмитро Гнап
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Свободівці зносять паркан навколо Ради (Фото)
 12 грудня 2012 , 15:40 17
Новий тренер "Карпат" звинуватив у трансфері українського захисника Президента України
 8 червня 2016 , 16:23
Хавбек бельгійського гранда приєднався до збірної України
 18 березня 2017 , 18:27
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук