НАБУ розслідуватиме масштабне розкрадання на тендерах Харківської ОДА: подробиці

НАБУ розслідуватиме ймовірну розтрату на тендерах Харківської ОДА, більше половини з яких виграла компанія, пов’язана з заступником губернатора Євгена Шахненко. Його компанія ТОВ "Індіго-Груп" здійснила чисельні переплати на ремонтах у Харківській області, зокрема і на відновленні Балаклії.

Про це йдеться у рішенні суду у відповідь на звернення юристів проекту "Тисни", пише Bihus.Info.

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Зазначимо, що компанією ТОВ "Індіго-Груп" виграла майже половину будівельних тендерів у Харківській області, попри чисельні повідомлення активістів "Харківського антикорупційного центру" щодо будівельних робіт неналежної якості та закупівлю матеріалів по явно завищеним цінам.

Так, у вересні цього року за результатами тендеру, виконавчий комітет Мереф'янської міськради уклав угоду з ТОВ "Індіго-Груп" щодо ремонту дитячого садка вартістю 37,4 мільйонів гривень, а вартість деяких матеріалів було завищено втричі. Також Балаклійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. О.А. Тризни уклала угоду з ТОВ "Індіго-Груп" щодо проведення ремонтних робіт вартістю 3,1 мільйона гривень. В цьому тендері лише на придбанні профнастилу вартість матеріалів було завищено на суму понад 300 тисяч гривень.



Суд зобов'язав НАБУ розслідувати розтрату грошей на тендерах у Харківській ОДА

В цей же час, в іншому районі Харківщини за результатами тендеру, укладено договір між Івано-Шийчинською сільрадою з ТОВ "Індіго-Груп" на будівництво об’єкту для газопостачання на 5,25 мільйона гривень. За даними активістів, переплата на обладнанні в цьому випадку склала близько 1 мільйона гривень.

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Та зрештою наймасштабніші переплати за будівельні матеріали відбулись при відновленні м. Балаклії, Харківської області, після вибухів снарядів на військовому арсеналі 23 березня 2017 року. За інформацією активістів, під час відновлюваних робіт, ТОВ "Індіго-Груп" уклало найбільше договорів підряду – загалом укладено 33 договори на 38 мільйонів гривень.

Активісти вбачають, що ТОВ "Індіго-груп" має сталі зв’язки з невстановленими службовими особами Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА, які діючи всупереч інтересам служби, розробляють типові проекти кошторисної документації та надають незаконні вказівки посадовим особам місцевого самоврядування Харківської області щодо обрання переможцем на аукціонах ТОВ "Індіго-Груп".

Крім цього активісти наголошують, що заступник голови Харківської ОДА Шахненко Євгеній Дем’янович ймовірно пов’язаний з цією фірмою, оскільки його син Євген Шахненко – у 2017 році отримав кошти від Павла Бабенка (номінальний засновник ТОВ "Індіго-Груп") як заробітну плату за основним місцем роботи, а також від "Індіго-Груп" – за цивільно-правовою угодою.

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У зв’язку з цим юристи проекту "Тисни" разом з журналістами звернулись до суду з вимогою перевірити, чому майже на половині всіх тендерів в Харківській області замовники обирають саме ТОВ "Індіго-Груп", яка здійснює будівельні роботи неналежної якості та здійснює закупівлю матеріалів по явно завищеним цінам ніж на ринку. За рішенням суду, ознаки розтрати перевірять детективи НАБУ.