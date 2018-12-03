11:47
3 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, 1 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, 1 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      НАБУ розслідуватиме масштабне розкрадання на тендерах Харківської ОДА: подробиці

      330 Читать новость на русском
      НАБУ розслідуватиме розкрадання на тендерах Харківської ОДА: подробиці
      НАБУ розслідуватиме розкрадання на тендерах Харківської ОДА: подробиці / 24 канал

      НАБУ розслідуватиме ймовірну розтрату на тендерах Харківської ОДА, більше половини з яких виграла компанія, пов’язана з заступником губернатора Євгена Шахненко. Його компанія ТОВ "Індіго-Груп" здійснила чисельні переплати на ремонтах у Харківській області, зокрема і на відновленні Балаклії.

      Про це йдеться у рішенні суду у відповідь на звернення юристів проекту "Тисни", пише Bihus.Info.

      Читайте також: Журналісти та юристи викрили корупційну схему учасників тендеру "Енергоатому"

      Зазначимо, що компанією ТОВ "Індіго-Груп" виграла майже половину будівельних тендерів у Харківській області, попри чисельні повідомлення активістів "Харківського антикорупційного центру" щодо будівельних робіт неналежної якості та закупівлю матеріалів по явно завищеним цінам.

      Так, у вересні цього року за результатами тендеру, виконавчий комітет Мереф'янської міськради уклав угоду з ТОВ "Індіго-Груп" щодо ремонту дитячого садка вартістю 37,4 мільйонів гривень, а вартість деяких матеріалів було завищено втричі. Також Балаклійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. О.А. Тризни уклала угоду з ТОВ "Індіго-Груп" щодо проведення ремонтних робіт вартістю 3,1 мільйона гривень. В цьому тендері лише на придбанні профнастилу вартість матеріалів було завищено на суму понад 300 тисяч гривень.

      Суд зобов'язав НАБУ розслідувати розтрату грошей на тендерах у Харківській ОДА
      Суд зобов'язав НАБУ розслідувати розтрату грошей на тендерах у Харківській ОДА

      В цей же час, в іншому районі Харківщини за результатами тендеру, укладено договір між Івано-Шийчинською сільрадою з ТОВ "Індіго-Груп" на будівництво об’єкту для газопостачання на 5,25 мільйона гривень. За даними активістів, переплата на обладнанні в цьому випадку склала близько 1 мільйона гривень.

      Читайте також: Депутат Черкас Тищенко вчасно не подав декларацію: НАЗК направило протокол про порушення до суду

      Та зрештою наймасштабніші переплати за будівельні матеріали відбулись при відновленні м. Балаклії, Харківської області, після вибухів снарядів на військовому арсеналі 23 березня 2017 року. За інформацією активістів, під час відновлюваних робіт, ТОВ "Індіго-Груп" уклало найбільше договорів підряду – загалом укладено 33 договори на 38 мільйонів гривень.

      Активісти вбачають, що ТОВ "Індіго-груп" має сталі зв’язки з невстановленими службовими особами Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА, які діючи всупереч інтересам служби, розробляють типові проекти кошторисної документації та надають незаконні вказівки посадовим особам місцевого самоврядування Харківської області щодо обрання переможцем на аукціонах ТОВ "Індіго-Груп".

      Крім цього активісти наголошують, що заступник голови Харківської ОДА Шахненко Євгеній Дем’янович ймовірно пов’язаний з цією фірмою, оскільки його син Євген Шахненко – у 2017 році отримав кошти від Павла Бабенка (номінальний засновник ТОВ "Індіго-Груп") як заробітну плату за основним місцем роботи, а також від "Індіго-Груп" – за цивільно-правовою угодою.

      Читайте також: Брехня в декларації: ректора КПІ Згуровського таки перевірять у НАЗК

      У зв’язку з цим юристи проекту "Тисни" разом з журналістами звернулись до суду з вимогою перевірити, чому майже на половині всіх тендерів в Харківській області замовники обирають саме ТОВ "Індіго-Груп", яка здійснює будівельні роботи неналежної якості та здійснює закупівлю матеріалів по явно завищеним цінам ніж на ринку. За рішенням суду, ознаки розтрати перевірять детективи НАБУ.

      Теги: Новини України Корупція Розслідування Гроші НАБУ Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      сьогодні , 10:00 13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      Віталій Шабунін 660
      Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      сьогодні , 08:40 Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      Максим Карижський 1303
      Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      2 грудня , 22:01 Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2125
      Найсмішніші меми тижня: пірати Азовського моря та офіційний дефіцит солі
      2 грудня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: пірати Азовського моря та офіційний дефіцит солі
      6669
      Воєнний стан в Україні та обшуки СБУ у шикарному маєтку настоятеля Лаври – топ-5 відео тижня
      2 грудня , 19:30 Воєнний стан в Україні та обшуки СБУ у шикарному маєтку настоятеля Лаври – топ-5 відео тижня
      1825
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У Криму налили найбільший бокал шампанського і потрапили в Книгу рекордів Гіннесса
       9 серпня 2011 , 19:12
      Нардепи не зможуть відкликати свої голоси за реструктуризацію кредитів
      3 липня 2015 , 11:15
      Автокрадії згадали три старі методи крадіжки авто
       1 серпня , 15:20
      КрАЗ планує нову подорож за головною новорічною ялинкою
       23 жовтня , 10:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук