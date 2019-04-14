НАБУ: Суркісам загрожує від 7-ми до 12-ти років позбавлення волі

Колишнього народного депутата, голову правління холдингової компанії "Енергомережі" Дмитра Крючкова екстрадують в Україну 15 квітня.

Про це повідомив заступник керівника САП Володимир Кривенко, передає "Слово і діло".

"Так це правда. Прилітає 15 квітня о 18:00 ", – сказав Кривенко.

Дмитра Крючкова підозрюють у привласненні 424 мільйонів гривень.

Заволодіння коштами відбувалося шляхом укладення угоди постачальників електричної енергії щодо переведення боргу від споживачів електричної енергії до нового боржника та договору на поставку природного газу для вироблення електричної енергії на умовах передоплати.

Отримані відповідно до угод і договорів кошти Крючков використовував на свій розсуд, легалізувавши таким чином отримані злочинним шляхом гроші.

Йому інкримінується також зловживання владою або службовим становищем та легалізацію (відмивання) грошей, отриманих злочинним шляхом.

Зазначимо, що під час судового засідання прокурори САП пред'явили 90 томів кримінального провадження.

Як повідомляли "Факти", близько року Крючков переховувався від правоохоронних органіві його затримали 14 квітня 2018 року на німецько-австрійському кордоні.

За даними НАБУ, Дмитро Крючков, є протеже Григорія Суркіса, про що в червні 2018 го року повідомило видання "КП в Україні". Бюро підозрює, що саме брати Суркіси були справжніми ідейними натхненниками схеми "Енергомережі", головною жертвою якого стало "Запоріжжяобленерго", яке Крючков за допомогою схеми загнав у борги та з якого вивів понад сотню мільйонів гривень.

Після екстрадиції з Німеччини екс-голови "Енергомережі" та отримання додаткової інформації детективами НАБУ, Суркісам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі за розкрадання коштів в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, в 2017 році олігархи Суркіси вже змушеними були з'явитися на допит в НАБУ в зв'язку зі справою "Енергомережі", але тоді в ролі свідків. Тепер, з екстрадицією Крючкова та перспективою отримання від нього нових свідчень, брати незабаром і самі зможуть опинитися на лаві підсудних.

Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект "Радіо Свобода" та телеканалу "UA: Перший") оприлюднили записи телефонних розмов за участю братів Суркісів, Дмитра Крючкова та народного депутата від БПП Ігоря Кононенка, на яких обговорюється схема з виведення сотень мільйонів гривень з державних обленерго. На прохання журналістів їх верифіковали американські фахівці, які співпрацюють з урядом США.

"З урахуванням відомостей, викладених у розслідуванні, Національним бюро викликано на допит осіб, які згадуються у відповідному сюжеті, зокрема мовиться про Кононенка І.В., Суркіса Г.М., Суркіса І.Р", – зазначається у відповіді НАБУ на запит журналістів "Радіо Свобода".