НАБУ відкрило кримінальне провадження проти Парубія

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

А все через відео, на якому Парубій відпочиває біля басейну в п'ятизірковому готелі в Катарі, повідомили у виданні "Українські новини".

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Відповідні кадри на початку квітня опублікував у себе на сторінці у Facebook журналіст Олександр Дубинський.

Сплавка-сплавкой, война-войной, но очень хочется на моле. Спикел ВЛ Палубий. Сегодня. Intercontinental Doha 5* 71 300 гливен / 7 ночей Не забудьте внести в деклалацию. Опубліковано Александром Дубинским Субота, 6 квітня 2019 р.



За його словами, проживання у готелі Intercontinental Doha коштує понад 70 тисяч гривень. Оскільки спікер зупинився там під час робочого візиту (він відвідував Асамблею Міжпарламентського союзу), то його підозрюють в нецільовому використанні коштів та зловживанні службовим становищем.

Що таке Міжпарламентський союз? Міжнародна організація, створена в 1889 році. Спочатку складалася з окремих парламентарів, та згодом перетворилася на міжнародну організацію парламентів суверенних держав. Членами союзу є національні парламенти 163 країн разом з 10 регіональними парламентськими асамблеями, які є асоційованими членами.

У НАБУ відповіли на запит видання "Українські новини" й підтвердили, що 10 квітня на виконання постанови слідчого судді Солом'янського суду Києва було відкрите відповідне кримінальне провадження. Тож зараз ведеться досудове розслідування.



Парубій на 140 Асамблеї Міжпарламентського Союзу в Катарі

У Парубія ж визнали, що він справді плавав в басейні, але називати це відпочинком відмовилися.

"Він, як і решта членів української делегації, проживає у готелі Intercontinental Doha. У цьому ж готелі живуть також голови інших парламентів та парламентські делегації світу", – наголосив прес-секретар спікера ВР після публікації відео Дубинським.



Допис прес-секретаря Парубія

Зазначимо, що 23 квітня депутат із партії "Відродження" Валерій Писаренко розпочав збір підписів за відставку голови Верховної Ради Андрія Парубія, однак більшість народних обранців таку ініціативу не підтримали.