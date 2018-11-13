НАБУ відкрило справу проти Яценюка і Петренка: у Мін'юсті заявляють про фейк і тиск

Інформація про зловживання владою і службовим становищем з боку керівництва Міністерства юстиції та колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка не відповідає дійсності.

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє прес-служба Мін'юсту.

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Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про відкриття НАБУ кримінального провадження за фактом зловживань владою колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком і міністром юстиції Павлом Петренком.

Натомість у відомстві поширення таких даних нарекли "організованою спробою тиску на Кабінет міністрів".

Розповсюджена у ЗМІ інформація щодо зловживання владою та службовим положенням з боку вищого керівництва Міністерства юстиції та колишнього Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка в рамках придбання юридичних послуг для представництва держави України за позовами міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма абсолютно не відповідає дійсності,

– наголосив Петренко.

У міністерстві називають "фейки" частиною брудної інформаційної кампанії. У міністерстві вважають, що вона має на меті дискредитацію інституцій, уповноважених захищати національні інтереси України в міжнародних судах.