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      НАБУ влаштувало обшуки на телеканалі "Думская ТВ" в Одесі

      123 Читать новость на русском
      Обшуки на "Думская ТВ" / dumskaya.net/

      Детективи НАБУ 20 грудня прийшли з обшуками у приміщення телеканалу "Думская ТВ" на вулиці Канатній в Одесі. Працівників каналу не пускають на робочі місця, не дають знімати процес і вилучають техніку. При цьому мовлення каналу зникло з ефіру.

      За попередніми даними, в НАБУ є питання до одного з власників будинку, повідомляє "Думская". Керівництво телеканалу вважає обшуки політично мотивованими і називає їх тиском на свободу слова.

      Читайте також: В Києві обшукали спортклуб "5 елемент", який пов’язують з Порошенком

      Дивіться відео з місця обшуків на телеканалі "Думская ТВ":

      Обшуки Думская ТФ фото Одеса НАБУ обшуки
      Фото з місця обшуків на каналі "Думская ТВ" / Фото "Думская"

      обшуки Думская ТВ НАБУ Одеса
      Фото з місця обшуків на каналі "Думская ТВ" / Фото "Думская"

      Водночас нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив у телеграм-каналі, що телеканал належить його другові і заступникові в обласному осередку партії Михайлові Шмушковичу.

      "Кілька днів тому Ситника визнали корупціонером. Я підняв це питання в Раді і вимагав його звільнення. У відповідь НАБУ прийшло з обшуком на телеканал, яким володіє мій друг і заступник в обласному осередку "Європейської солідарності" Михайло Шмушкович. Збіг? Не думаю", – мовиться в повідомленні Гончаренка.

      Читайте також: Директора НАБУ Ситника внесли в реєстр корупціонерів

      Чому Ситника визнали корупціонером

      Рівненський апеляційний суд визнав винним директора НАБУ Артема Ситника у корупції. Справа стосується елітного відпочинку Ситника на Рівненщині, який директор НАБУ не вніс у свою декларацію. Цей відпочинок оплачували треті особи.

      Так, За період з 2017 по 2019 рік директор НАБУ відпочив на Рівненщині там 5 разів. І за кожен відпочинок було заплачено в середньому близько 100 тисяч гривень.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Артем Ситник Новини Одеси Розслідування НАБУ ЗМІ Медіа Журналісти Олексій Гончаренко Європейська солідарність
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