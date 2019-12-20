НАБУ влаштувало обшуки на телеканалі "Думская ТВ" в Одесі
Детективи НАБУ 20 грудня прийшли з обшуками у приміщення телеканалу "Думская ТВ" на вулиці Канатній в Одесі. Працівників каналу не пускають на робочі місця, не дають знімати процес і вилучають техніку. При цьому мовлення каналу зникло з ефіру.
За попередніми даними, в НАБУ є питання до одного з власників будинку, повідомляє "Думская". Керівництво телеканалу вважає обшуки політично мотивованими і називає їх тиском на свободу слова.
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Дивіться відео з місця обшуків на телеканалі "Думская ТВ":
Фото з місця обшуків на каналі "Думская ТВ" / Фото "Думская"
Фото з місця обшуків на каналі "Думская ТВ" / Фото "Думская"
"Кілька днів тому Ситника визнали корупціонером. Я підняв це питання в Раді і вимагав його звільнення. У відповідь НАБУ прийшло з обшуком на телеканал, яким володіє мій друг і заступник в обласному осередку "Європейської солідарності" Михайло Шмушкович. Збіг? Не думаю", – мовиться в повідомленні Гончаренка.
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Чому Ситника визнали корупціонером
Рівненський апеляційний суд визнав винним директора НАБУ Артема Ситника у корупції. Справа стосується елітного відпочинку Ситника на Рівненщині, який директор НАБУ не вніс у свою декларацію. Цей відпочинок оплачували треті особи.
Так, За період з 2017 по 2019 рік директор НАБУ відпочив на Рівненщині там 5 разів. І за кожен відпочинок було заплачено в середньому близько 100 тисяч гривень.