НАБУ затримало заступника екс-начальника Одеської поліції Гейка: фото

Костянтин Гейко перебував у розшуку. Його, так само, як і колишнього начальника Нацполіції Одещини Дмитра Головіна, підозрюють у кришуванні контрабанди сигарет.

Головіна детективи НАБУ затримали ще 25 липня, а через 2 дні суд обрав йому запобіжний захід у справі про розкрадання речових доказів. Так, йому присудили цілодобовий домашній арешт до 25 вересня включно.

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Про затримання заступника Головіна, Костянтина Гейка у НАБУ повідомили ввечері 30 липня. Увесь цей час він переховувався від слідства. Знімки, на яких видно, як на Гейка одягають наручники, розмістила прес-служба НАБУ на своїй Facebook-сторінці.

У чому звинувачують Головіна та Гейка? У розтраті майна та зловживанні владою, а саме у заволодінні в 2017 році великою партією контрафактної тютюнової продукції.



Цей тютюн був речовим доказом у справі, яку розслідувала поліція Одещини. За словами прокурорів, схема з розкрадання сигарет завдала Україні збитків на 13 мільйонів 464 тисячі 280 гривень.



Якщо провину Головіна та Гейка доведуть, їм загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років без права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.

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