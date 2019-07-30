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      НАБУ затримало заступника екс-начальника Одеської поліції Гейка: фото

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      Затримання Гейка
      Затримання Гейка / прес-служба НАБУ

      Костянтин Гейко перебував у розшуку. Його, так само, як і колишнього начальника Нацполіції Одещини Дмитра Головіна, підозрюють у кришуванні контрабанди сигарет.

      Головіна детективи НАБУ затримали ще 25 липня, а через 2 дні суд обрав йому запобіжний захід у справі про розкрадання речових доказів. Так, йому присудили цілодобовий домашній арешт до 25 вересня включно.

      Актуально: у чому суть справи Головіна і Гейка

      Про затримання заступника Головіна, Костянтина Гейка у НАБУ повідомили ввечері 30 липня. Увесь цей час він переховувався від слідства. Знімки, на яких видно, як на Гейка одягають наручники, розмістила прес-служба НАБУ на своїй Facebook-сторінці.

      У чому звинувачують Головіна та Гейка? У розтраті майна та зловживанні владою, а саме у заволодінні в 2017 році великою партією контрафактної тютюнової продукції.

      Цей тютюн був речовим доказом у справі, яку розслідувала поліція Одещини. За словами прокурорів, схема з розкрадання сигарет завдала Україні збитків на 13 мільйонів 464 тисячі 280 гривень.

      Якщо провину Головіна та Гейка доведуть, їм загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років без права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.

      Хто такий Дмитро Головін та чим відзначився у кріслі головного поліцейського Одещини: відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики НАБУ Новини Одеси Поліція Судді Контрабанда
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