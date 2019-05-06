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      НАБУ завершило розслідування проти Труханова

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      НАБУ завершило розслідування проти Труханова
      НАБУ завершило розслідування проти Труханова / file.liga.net

      Національне антикорупційне бюро завершило розслідування проти міського голови Одеси Геннадія Труханова. Його підозрювали у недостовірному декларуванні майна.

      Труханову інкримінують статтю Кримінального кодексу за декларування недостовірної інформації, повідомили у прес-службі НАБУ.

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      За даними слідства, недостовірну інформацію голова Одеси вніс у свої електронні декларації за 2015 та 2016 роки. Геннадій Труханов не задекларував 3 квартири в Одесі, 2 позашляховика, частки у 4 компаніях доходи від відсотків у банках та іншої діяльності.

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      Що ще не задекларував Труханов: інфографіка

      У НАБУ додали, що 3 травня 2019 року посадовцю відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до суду.

      Які справи були відкриті проти Труханова?У лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину – привласнення та розкрадання майна в особливо великих розмірах. Одним зі звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів доларів із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян". 9 листопада 2018 року Малиновський райсуд Одеси почав розглядати справу Труханова. Міський голова свою вину заперечує й досі не відсторонений від посади. Разом з ним на лаві підсудних перебуває ще семеро осіб, серед яких і його заступник Павло Вугельман.

      Проте, 26 лютого 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за незаконне збагачення. Через це, Національне антикорупційне бюро повідомило, що закрило кримінальну справу за фактом незаконного збагачення Труханова справу щодо незаконного збагачення Труханова закрили, – НАБУ ще 28 лютого.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси НАБУ Геннадій Труханов Кримінальні новини е-декларування
      Джерело: 24 канал
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