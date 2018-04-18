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НАБУ завершило розслідування стосовно голови одного з районів Києва

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Геннадій Заболотний
Геннадій Заболотний / Пресс-служба РДА

Детективи НАБУ завершили розслідування стосовно голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Геннадія Заболотного через декларування недостовірної інформації.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, він приховав земельну ділянку і корпоративні права дружини на 2 млн грн. 17 квітня йому та його захисникам було надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Чиновника підозрюють у декларуванні недостовірної інформації (ст.366-1 КК України).

Заболотний, який на час вчинення злочину обіймав посаду голови Березівської РДА Одеської області, за версією слідства, вніс завідомо недостовірні дані до щорічної е-декларації за 2015 рік.

Йдеться про відомості щодо земельної ділянки, яка перебувала в користуванні підозрюваного, а також дані про корпоративні права його дружини на суму понад 2 млн грн, що раніше належали підозрюваному і були безоплатно відчужені на її користь у 2015 році. У НАБУ зазначили, що факт порушення підтвердили у НАЗК. Розслідування стосовно Заболотного ведеться з грудня 2016 року.

Нагадаємо, 20 березня 2018 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили голові Деснянської районної державної адміністрації у Києві про підозру у вчиненні злочину за статтею "Декларування недостовірної інформації".

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва НАБУ Корупція
Джерело: 24 канал
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