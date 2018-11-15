НАБУ з’ясувало, хто прослуховував синагогу в Києві
Національне антикорупційне бюро України встановило людей, які прослуховували центральну синагогу в Києві. У відомстві вкотре запевнили, що його працівники не проводить слідчі дії щодо єврейської громади столиці.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
"Національне бюро заявляє, що візуального спостереження за будівлею не здійснювало, жодних пристроїв для прихованого зняття інформації у приміщенні центральної Синагоги м. Києва не встановлювало", – заявили в НАБУ.
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У відомстві також сповістили, хто саме зафіксований на раніше опублікованому в інтернеті відео з нібито "стеженням агентами НАБУ за синагогою в Києві".
Особи, яких ЗМІ назвали "агентами НАБУ", виявилися співробітниками іншого українського правоохоронного органу. Для збереження довіри до правоохоронної системи України бюро не називатиме, до якого саме органу належать ці особи,
– заявили в антикорупційному відомстві.
Нагадаємо, 31 жовтня єврейська громада Києва заявила, що за центральною столичною синагогою на вулиці Шота Руставелі нібито стежить НАБУ. У зв’язку з цим громада звернулась до правоохоронців.