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      НАБУ з’ясувало, хто прослуховував синагогу в Києві

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      НАБУ з’ясувало, хто прослуховував синагогу в Києві
      НАБУ з’ясувало, хто прослуховував синагогу в Києві / Nabu.gov.ua

      Національне антикорупційне бюро України встановило людей, які прослуховували центральну синагогу в Києві. У відомстві вкотре запевнили, що його працівники не проводить слідчі дії щодо єврейської громади столиці.

      Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

      "Національне бюро заявляє, що візуального спостереження за будівлею не здійснювало, жодних пристроїв для прихованого зняття інформації у приміщенні центральної Синагоги м. Києва не встановлювало", – заявили в НАБУ.

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      У відомстві також сповістили, хто саме зафіксований на раніше опублікованому в інтернеті відео з нібито "стеженням агентами НАБУ за синагогою в Києві".

      Особи, яких ЗМІ назвали "агентами НАБУ", виявилися співробітниками іншого українського правоохоронного органу. Для збереження довіри до правоохоронної системи України бюро не називатиме, до якого саме органу належать ці особи,
      – заявили в антикорупційному відомстві.

      Нагадаємо, 31 жовтня єврейська громада Києва заявила, що за центральною столичною синагогою на вулиці Шота Руставелі нібито стежить НАБУ. У зв’язку з цим громада звернулась до правоохоронців.

      Теги: Новини України Новини Києва НАБУ Релігія Розслідування євреї
      Джерело: 24 канал
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