Набули чинності закони про "євробляхи": що змінилось

Відсьогодні, 25 листопада, набув чинності новий закон про розмитнення авто на європейських номерах. Тепер, аби ввезти "євробляху" у режимі транзиту, доведеться віддати повну суму розмитнення. Навіть тим, хто завозить машину не вперше.

Якщо раніше гроші вимагали протягом року після ввезення, тепер платити треба одразу ж на митниці. Інакше загрожують штрафи. Стосується це громадян України, які ввозитимуть такі машини.

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За перші 8 годин дії закону – на Львівщині 138 авто завернули до Польщі. Адже їх власники відмовилися сплатити мито.

"Громадяни-резиденти мають право переміщувати транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, в режимі транзиту за умови сплати грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких автомобілів на митну територію України з метою вільного обігу", – пояснив керівник Львівської митниці ДФС Левко Прокіпчук.



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