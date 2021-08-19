Офіційно цю інформацію ніхто не коментував. Проте її підтвердили журналістам анонімні джерела в правоохоронних органах.
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Що відомо про Миколу Семенишина
- Він народився 25 листопада 1969 року на Хмельниччині.
- Вступив до лав правоохоронних органів у 1990 році.
- Тоді він був міліціонером загону патрульно-постової служби в Кам'янці-Подільському.
- Згодом почав працювати в карному розшуку і на керівних посадах в міліції на заході України.
- У 2010 році пішов на пенсію за вислугою років.
- Після цього почав працювати заступником голови правління Управління протизсувних підземних робіт у Києві. А у 2012 році почав керувати цією компанією.
- Однак після Революції гідності Семенишин повернувся в органи.
- Тоді він одразу очолив МВС Івано-Франківщини.
- У 2015 – 2017 роках перебував на посаді керівника поліції Хмельниччини.
- А вже у вересні 2017 року став начальником поліції в Донецької області.
Також інформацію про призначення Миколи Семенишина підтвердили анонімні джерела видання "РБК-Україна".
Правоохоронець Микола Семенишин / Фото Донецького юридичного університету МВС