Подав у відставку начальник поліції Одещини Бех: хто його замінить – ЗМІ

Начальник поліції Одещини Олег Бех подав у відставку. 19 серпня повідомили, що його може замінити теперішній начальник поліції Донецької області Микола Семенишин.

Офіційно цю інформацію ніхто не коментував. Проте її підтвердили журналістам анонімні джерела в правоохоронних органах.

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Що відомо про Миколу Семенишина

Він народився 25 листопада 1969 року на Хмельниччині.

Вступив до лав правоохоронних органів у 1990 році.

Тоді він був міліціонером загону патрульно-постової служби в Кам'янці-Подільському.

Згодом почав працювати в карному розшуку і на керівних посадах в міліції на заході України.

У 2010 році пішов на пенсію за вислугою років.

Після цього почав працювати заступником голови правління Управління протизсувних підземних робіт у Києві. А у 2012 році почав керувати цією компанією.

Однак після Революції гідності Семенишин повернувся в органи.

Тоді він одразу очолив МВС Івано-Франківщини.

У 2015 – 2017 роках перебував на посаді керівника поліції Хмельниччини.

А вже у вересні 2017 року став начальником поліції в Донецької області.

Також інформацію про призначення Миколи Семенишина підтвердили анонімні джерела видання "РБК-Україна".



Правоохоронець Микола Семенишин / Фото Донецького юридичного університету МВС

Олег Бех очолював поліцію Одещини з 24 квітня 2019 року. До цього він очолював Управління поліції Харківської та полтавської областей. Також керував управлінням боротьби з організованою злочинністю в Івано-Франківській області.