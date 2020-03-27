Начальник поліції Києва Крищенко захворів на коронавірус
Заступник голови Нацполіції України та начальник поліції Києва Андрій Крищенко захворів на коронавірус. Діагноз підтвердили 27 березня.
Заступник міністра МВС Антон Геращенко у фейсбуці повідомив, що стан здоров'я Крищенка є задовільним. Він продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно.
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Загалом позитивний діагноз на коронавірус підвердився у трьох поліцейських та одного курсанта.
Правоохоронці уже встановили коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду із хворим. Усі вони проінформовані про потенційний ризик захворювання та перебувають на самоізоляції.
Між тим керівник столичної поліції та члени його родини протягом останнього місяця за кордоном не перебували,
– наголосив Геращенко.
Станом на 27 березня в Україні підтвердили 226 випадків захворювання на коронавірус. Уряд продовжив карантин до 24 квітня.
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