15:28
27 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Начальник поліції Києва Крищенко захворів на коронавірус

      - Читать новость на русском
      Крищенко Андрій / Пресслужба МВС

      Заступник голови Нацполіції України та начальник поліції Києва Андрій Крищенко захворів на коронавірус. Діагноз підтвердили 27 березня.

      Заступник міністра МВС Антон Геращенко у фейсбуці повідомив, що стан здоров'я Крищенка є задовільним. Він продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно.

      Зверніть увагу У Києві зросла кількість хворих на коронавірус – вже 55

      Загалом позитивний діагноз на коронавірус підвердився у трьох поліцейських та одного курсанта. 

      Правоохоронці уже встановили коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду із хворим. Усі вони проінформовані про потенційний ризик захворювання та перебувають на самоізоляції.

      Між тим керівник столичної поліції та члени його родини протягом останнього місяця за кордоном не перебували,
      – наголосив Геращенко.

      Станом на 27 березня в Україні підтвердили 226 випадків захворювання на коронавірус. Уряд продовжив карантин до 24 квітня.

      коронавірус симптоми
      Які симптоми у коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини політики Новини Києва Поліція
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 08:30 Курс валют на 27 березня: долар вже перевалив за 28, євро наближається до 31
      Новини України 4945
      сьогодні , 12:53 Коронавірус і багатії: як розважалися політики і мільйонери у Куршевелі – фото, відео
      Новини України 10145
      сьогодні , 10:58 У США не вистачає масок та ліжок: чи зможе Трамп перемогти коронавірус
      Статті 3900
      сьогодні , 11:56 Коронавірус в Україні: вже заразилися 218 людей
      Лікування 109168
      сьогодні , 12:15 Найкращі привітання колезі з Днем народження у прозі та віршах
      Традиції 88990
      сьогодні , 14:15 Україна закриває кордони: все, що потрібно знати
      Статті 12542
      сьогодні , 10:45 Чому хворих в США більше, ніж у Китаї та Італії: пояснення Трампа
      Новини світу 3914
      сьогодні , 09:34 Як захищатимуть від коронавірусу депутатів під час позачергового засідання: фото
      Новини України 5676
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 15:06 Простий вибір для президента. Треба просто припинити стріляти собі в ногу
      Олена Трибушна
      сьогодні , 14:42 Хрест на здоров'ї: скільки випадків коронавірусу в Україні через релігійні обряди
      Вероніка Климська
      сьогодні , 12:57 Нафта й акції дорожчають, золото і долар падають: що відбувається на фінансових ринках
      Тетяна Панасюк
      Залиште відгук