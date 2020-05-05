Начальник поліції Київщини Андрій Крищенко одужав від коронавірусу

Очільник Національної поліції Київської області Андрій Крищенко здолав коронавірус. Діагноз COVID-19 головному поліцейському області підтвердили ще 27 березня.

Усі повторні тести виявилися негативними, медичні показники в Андрія Крищенка – у нормі. Про одужання Андрія Крищенка на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник міністра МВС Зорян Шкіряк.

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Радий повідомити, що наш друг, соратник і бойовий побратим, генерал поліціі ІІІ рангу, очільник ГУНП м.Києва Андрей Крищенко успішно подолав хворобу і повністю одужав після перенесеного Covid 19,

– написав Зорян Шкіряк.

Після виявлення коронавірусу 27 березня Крищенка шпиталізували до Олександрівської лікарні у Києві. Раніше начальник поліції Київщини повідомляв, що почуває себе нормально і продовжує дистанційно виконувати обов'язки начальника поліції Києва.

Від 5 травня Андрій Крищенко повернувся на роботу та продовжив повноцінне виконання своїх обов'язків.

Що відомо про Крищенка? Народився 1972 року у Доманівці Миколаївської області. В органах внутрішніх справ з 1992 року, починав трудову діяльність у місті Горлівка з посади міліціонера патрульно-постової служби Калінінського райвідділу міліції. До 2007 року продовжив роботу в Горлівці на різних посадах у відділі по боротьбі з організованою злочинністю й в обласному управлінні.



До квітня 2014 року очолював підрозділ Кіровоградського УБОЗу. 14 квітня 2014 року, під час російської інтервенції в Україну, був одним з тих, хто обороняв будівлю Горлівського управління міліції при спробах захоплення його проросійськими сепаратистами. Захищаючи прапор України, зазнав важких поранень.



Заступник Голови Національної поліції України, з грудня 2015 – Начальник поліції Київщини.



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