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Начальника відділення поліції затримали на хабарі на Житомирщині

17:01, сьогодні 397 Читать новость на русском
Затримання полковника поліції на Житомирщині
Затримання полковника поліції на Житомирщині / ГПУ

Начальник Лугинського відділення поліції Коростенського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області вимагав у підприємця 10 тисяч гривень, щоб не втручатися у його роботу.

Як повідомили у Генпрокуратурі, у іншому випадку полковник поліції погрожував дати вказівку працівникам підлеглої йому групи швидкого реагування відділення поліції систематично затримувати транспортні засоби підприємця та вилучати лісопродукцію для перевірок законності її походження.

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Такі погрози в сторону підприємця лунали упродовж грудня 2017 – січня 2018 років.

Наразі тривають огляд місця події та обшук за місцем роботи підозрюваного.

Варто додати, що це затримання стало результатом негласних слідчих та процесуальних дій прокурорами військової прокуратури Житомирського гарнізону спільно зі слідчими та оперативниками УСБУ в Житомирській області.

До слова, депутати хочуть скасувати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Правда згодом двоє депутатів відкликали свої підписи під законопроектом.

Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція ГПУ Хабар Корупція Новини Житомира
Джерело: 24 Канал
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