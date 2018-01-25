Начальника відділення поліції затримали на хабарі на Житомирщині

Начальник Лугинського відділення поліції Коростенського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області вимагав у підприємця 10 тисяч гривень, щоб не втручатися у його роботу.

Як повідомили у Генпрокуратурі, у іншому випадку полковник поліції погрожував дати вказівку працівникам підлеглої йому групи швидкого реагування відділення поліції систематично затримувати транспортні засоби підприємця та вилучати лісопродукцію для перевірок законності її походження.

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Такі погрози в сторону підприємця лунали упродовж грудня 2017 – січня 2018 років.

Наразі тривають огляд місця події та обшук за місцем роботи підозрюваного.

Варто додати, що це затримання стало результатом негласних слідчих та процесуальних дій прокурорами військової прокуратури Житомирського гарнізону спільно зі слідчими та оперативниками УСБУ в Житомирській області.

До слова, депутати хочуть скасувати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Правда згодом двоє депутатів відкликали свої підписи під законопроектом.