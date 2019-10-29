Начальником департаменту ГПУ у справах Майдану став Віктор Мисяк: що про нього відомо

Віктора Мисяка призначив на цю посаду генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Департамент, що отримав нового очільника, займається розслідуванням злочинів, скоєних під час Революції Гідності.

Окрім керівника, Рябошапка також призначив заступника департаменту. Ним став Олексій Донський. Про це інформує пресслужба Генпрокуратури.

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Хто такий Віктор Мисяк?

Раніше він працював заступником начальника департаменту організації і процесуального керівництва досудових розслідувань кримінальних проваджень. Ця структура була підзвітна ДБР.

Він також керував п'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ.

А у 2012 році Мисяк був прокурором Сокальського району Львівської області.

Його новообраний заступник, Олексій Донський, своєю чергою, був начальником відділу організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

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