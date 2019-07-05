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      Начальником кримінальної поліції Києва став керівник спецоперації у Княжичах Приступа: що відомо

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      Герман Приступа
      Герман Приступа / фото з відкритих джерел

      Германа Приступу, одного з керівників провальної спецоперації у Княжичах в 2016 році, під час якої загинули 5 поліцейських, призначили новим заступником начальника київської поліції. Він керуватиме управлінням кримінальної поліції столиці.

      Раніше Приступа очолював одне з районних управлінь поліції столиці. Про призначення інформують на сайті Нацполіції Києва.

      Що відомо про провальну спецоперацію у селі Княжичі?

      Історія тягнеться з вересня 2016 року, тобто за три місяці до трагічних подій, які мали місце в Княжичах. Тоді банда розбійників пограбувала валютника на проспекті Перемоги в Києві та відібрала в нього близько трьох мільйонів гривень. Злочинці видавали себе за співробітників СБУ. Після цього київська поліція розпочала відпрацювання розбійної групи.

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      Так правоохоронці знали, що 4 грудня 2016 року злочинці готують розбійний напад у розкішному маєтку в Княжичах, тому облаштували там засідку. Однак виявилося, що грабіжники залізли в інший дім. Керівник спецоперації Курята сказав, що треба чекати, не затримувати людей, а тому грабіжники втекли.

      Проте через непорозуміння між поліцією і членами спецпідрозділу КОРД правоохоронці влаштували між собою перестрілку, в результаті якої загинули п’ятеро осіб.

      Грабіжників, що втекли із Княжичів, згодом затримали. А справу про смертельну стрілянину між правоохоронцями почала розглядати Генпрокуратура. Так, у серпні 2017 року ГПУ повідомила про підозру трьом представникам Нацполіції. Їх звинуватили у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, умисному вбивстві та у замаху на умисне вбивство.

      Серед підозрюваних фігурували прізвища і керівника Нацполіції Київщини Андрія Крищенка, і глави карного розшуку Леоніда Курята. Останнього, до речі звільнили з цієї посади. Його підозрювали в організації умисного вбивства та зловживанні службовим становищем. Проте вже у листопаді 2018 року він очолив поліцію Бахмута у Донецькій області.

      Як причетний до перестрілки у Княжичах Приступа?

      За інформацію журналістів-розслідувачів "Слідство. Інфо", Приступа особисто розробляв план операції із затримання зловмисників у Княжичах.

      Також Приступа приїжджав у Княжичі за день до смертельної перестрілки й разом з тодішнім начальником карного розшуку столиці Леонідом Курятою вмовляв місцевого бізнесмена облаштувати в його будинку засідку для грабіжників.

      "За результатами службового розслідування мені оголосили неповну службову відповідність. Але стягнення з мене вже знято, воно діяло впродовж року", – розповідав Приступа про своє покарання у справі.

      Приступа
      Інформація про призначення Приступи на сайті Нацполіції Києва/ скрін із сайту

      Що ще відомо про Приступу?

      Герман Приступа разом з Андрієм Крищенком і групою офіцерів-добровольців з 11 до 14 квітня 2014 року, три дні обороняли будівлю Горлівського УВС від сепаратистів. Після захоплення управління терористами, Андрій Крищенко і Герман Приступа зірвали прапор так званої "ДНР" над будівлею та знову підняли прапор України. За це і Крищенка, і Приступу жорстоко побили. Вони дивом вижили.

      Приступа нагороджений орденом "За мужність".

      Приступа
      Герман Приступа у Горлівці, 2014 рік

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      Теги: Новини України Новини політики Поліція Перестрілка поліції у Княжичах Кримінальні новини Новини Києва
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